黎智英接受盤問｜擬安排美議員來港看示威　黎認曾聯絡佩洛西等人

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（22日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第31天自辯，控方的盤問時披露黎於2019年7月時，有意邀請美國參眾兩院的議員來港，就反修例示威的暴力場面進行「事實考察」(fact-finding)，而黎的友人、美國前駐港總領事郭明瀚亦有份推動該行程。黎承認這是其主意，他更曾聯絡眾議院時任議長佩洛西和參議員魯比奧，最終兩人都無來港。



黎智英認2019年7月曾擬安排美國參眾議員來港訪問。(資料圖片)

黎智英認因721白衣人事件而希望該些美國議員盡快來港。(香港01記者攝)

控方盤問黎智英時，展示多個與「事實考察」行程相關的訊息紀錄，顯示黎於2019年7月21日曾向其助手Mark Simon發訊息，提及讓美國參眾兩院的議員來港，就香港示威中的暴力場面作「事實考察」(fact-finding)。

曾聯絡佩洛西及魯比奧但終未成事

控方問及該行程是否黎的主意，黎回應是他與民主派商量後得出的想法，屬於他的主意。他續透露，曾聯絡眾議院時任議長佩洛西和參議員魯比奧(現為國務卿)，但兩人最終未有來港，而時任美國參議員Rick Scott和Ted Cruz則是自發來港。 他否認為該行程向美國議員支付款項，指此舉會違反美國法律。

因721事件希望美議員來港

黎在兩日後的訊息向Mark Simon稱：「元朗7.21暴力事件是得到建制派的默許，以製造恐懼，阻止反抗運動....現時是適當時間，讓參眾兩院議員調查暴力事件，以向建制派發出警告。」黎稱因7.21事件，希望該些議員盡快來港。

黎智英認為安排該次訪問，曾聯絡美國眾議院議員佩洛西（Nancy Pelosi）。（Reuters）

黎智英亦有聯絡過共和黨時任參議員魯比奧（Marco Rubio），魯比奧為現任美國國務卿。（Reuters）

黎智英承認，美國駐港前領事郭明瀚（James Cunningham）有份推動行程。（美國國防部圖片）

郭明瀚有份推動該行程

此外，黎在2019年8月3日的訊息中，著Mark Simon在晚飯時間，向參眾兩院的議員報告「事實考察」的行程，以及美國前駐港總領事郭明瀚的角色。控方問黎郭明瀚是什麼角色時，黎指郭明瀚有份推動該行程。

曾在見時任美國參議員

黎續指，同年9月和10月，他先後在港會見Rick Scott和Ted Cruz。此外，黎於10月14日，曾在港會見時任美國參議員Josh Hawley，當時美國領事館的職員亦在場。

黎智英認曾在港會見美國參議員Josh Hawley，當時美國領事館職員亦在場。 （REUTERS）

對特朗普稱示威是暴動感失望

控方展示黎於同年8月2日向Mark Simon發送訊息，稱他對特朗普的說法感到非常失望，並傳送一宗新聞的連結，標題為：「特朗普稱香港示威為暴動」。Mark Simon回覆，已聯絡Matt Pottinger。黎稱他認為部份示威屬暴動，但強調大部份示威都屬和平，又指Matt Pottinger在白宮工作，控方問他是否副國家安全顧問，黎稱是類似的職位。

蓬佩奧兩助手均曾在華爾街日報工作

控方指Mark Simon和美國政府有密切聯繫，從訊息可見，他會得知「內幕消息」。黎否認該些屬「內幕消息」，但同意Mark Simon有一定聯繫，包括時任美國國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel和Matt Pottinger。法官李素蘭問，Mark Simon如何認識他們，黎稱兩人都曾在《華爾街日報》工作，黎和該媒體的員工相熟，遂把兩人介紹予Mark Simon。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要