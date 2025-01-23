國泰航空網上系統疑故障　未能預辦登記手續及預訂機票

國泰航空網上系統疑出現故障，未能網上購票及預辦登記手續，在「選擇出發城市」列上顯示「由於系統出現錯誤，我們未能處理您的要求」；其手機應用程式亦出現故障，未能查詢相關資料，僅顯示「目前未能載入有關資料」。



國泰表示出現系統技術問題，正在與服務供應商進行緊急搶修，建議所有顧客在航班出發前至少三小時抵達機場。



國泰航空電腦系統疑出現故障，未能網上購票及預辦登記手續。

國泰航空表示，由於系統技術問題，網站及手機應用程式的部分服務，以及自助辦理登機手續設施暫時無法使用，機場登機櫃位服務不受影響，目前所有國泰航班均如常運作。

國泰表示，正在與服務供應商進行緊急搶修，以期盡快恢復相關服務，並會適時作出進一步公布，機場服務團隊正竭力提供一切所需協助。國泰建議所有顧客在航班出發前至少三小時抵達機場，以便有足夠的時間辦理登機手續，謹就事件帶來的不便向顧客衷心致歉，並感謝他們的體諒。