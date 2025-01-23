黎智英接受盤問｜否認說美通過制裁法案　黎稱以為不會有跟進行動

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（23日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第32天自辯，並繼續接受控方盤問。控方指美國在2019年11月通過涉及制裁的《香港人權與民主法案》，質疑黎在同年9及10月，先後在港及美與美國的議員會面，目的是遊說美國議員通過該法案。黎否認其事，稱他只是爭取他們幫助香港。黎又指，政客在通過法案後，往往不會有跟進行動，他以為該法案也如此，故並不關注，即使有人向他提及過法案涉及制裁，他亦不記得。



黎智英指政客通過法案後，往往沒有跟進行動，他以為《香港人權與民主法案》也如此。（盧翊銘攝）

黎智英認曾與共和黨時任參議員魯比奧（Marco Rubio），即現在的美國國務卿見面。（Reuters）

美國參議員斯科特（Rick Scott）2019年來港時，亦曾與黎智英見面。（網上圖片）

黎在法案通過前曾晤美議員

黎智英今作供時，講述他於2019年10月的訪美之旅。控方展示其助手Mark Simon在黎起行前，於同年9月23日就該行程發給黎的訊息稱：「我們會遊說參眾兩院議員。」控方指，美國議員於同年7月提出《香港人權與民主法案》，法案在同年11月通過，認為黎在10月行程，是就法案向美國議員進行遊說。

指法案通過後往往無跟進行動

黎否認說法，指當時法案正被審議，不是黎可以決定。黎續指，政客通過法案後，往往沒有跟進行動。他認為該法案也是如此，因此並不關心。被問及是否知道該法案涉及制裁時，黎回應指，或有人告訴過他，但他已忘記。

訪美行程為爭取美議員支持

黎稱10月的訪美行程，是爭取美議員支持香港，因香港當時在修例致局勢動盪，希望議員為港發聲，甚至可以來港。法官李運騰質疑，當時政府已暫緩修訂《逃犯條例》，為何指香港局勢動盪，黎指當時港人仍然示威，爭取普選、《基本法》下所享的權利等。黎又透露，該行程曾會見時任參議員魯比奧(現為國務卿)、白宮高級職員等，但沒有會見時任總統特朗普和副總統彭斯。

對中國鷹派美議員想見黎

此外，黎亦講及於同年9月29日，在港會見時任參議員Rick Scott。控方展示在該會面前一天，Mark Simon曾發訊息予黎，指Rick Scott有意和黎見面，並介紹其背景，指他在美國政壇具影響力，對中國的立場則屬鷹派。

黎稱有求Rick Scott幫助香港

黎指，當時和Rick Scott講述香港的情況，以及請求他幫助香港，但已不記得詳情。被問及兩人有否討論《香港人權與民主法案》，黎回應不記得有討論此事。控方指，黎當時遊說Rick Scott通過該法案，黎稱已不記得，再強調他不關注該法案。庭上訊息顯示，Rick Scott與黎見面後，同日亦有會見前線的年輕示威者。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要