高拔陞不續任醫管局行政總裁　稱「抖下先」　未來或擔任教學工作

醫院管理局大會今日（23日）舉行內務會議，現任行政總裁高拔陞早前已向主席范鴻齡表達意願，希望於今年七月底合約任期屆滿後，不再尋求續任醫管局行政總裁。高拔陞表示，決定是經過長時間考慮後作出，過程間亦獲政府、醫管局挽留，但認為現在是合適的時間離任。被問到未來去向，他指希望先休息一下，但稱對臨床工作仍十分有興趣，又指希望可以探任教學工作，但現時未有任何確切計劃。



醫院管理局行政總裁高拔陞。（資料圖片/梁鵬威攝）

高拔陞今日形容，不再尋求續任醫管局行政總裁決定是經過長時間考慮後作出，當中包括個人、家庭，以至機構，但認為經歷新冠疫情等挑戰後，醫療系統亦回復得不錯，又認為六年時間對公職來說是一個合適的長短，現時是合適的時間離任。高拔陞又透露，在過程間曾獲醫務衛生局局長盧寵茂、醫管局主席范鴻齡等挽留。

至於未來去向，高拔陞指希望「抖下先」，笑言與他同年畢業的舊同學不少已退休，但現時未有確切打算。但他稱，自己對臨床工作仍十分有興趣，另一方面，他指自己很希望向新一代分享自己行醫的經驗，頗肯定自己未來會擔任教學工作，但強調現時未與任何機構展開相關討論。

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片/歐嘉樂攝）