今日新聞8分鐘｜16歲騎手衝馬路遭的士撞｜元朗命案兩疑犯泰落網

有片｜東涌道電單車與客貨車相撞 鐵騎士倒地 昏迷送院搶救不治

今日（23日）上午8時50分，一輛電單車及一輛客貨車在東涌道行駛時，兩車意外相撞。據報電單車男司機倒地嚴重受傷，救援人員接報到場，將49歲的巴基斯坦籍男傷者送往北大嶼山醫院搶救，惟最終證實不治。警方正調查事故成因。

藍罐曲奇．開箱實測｜市售$59「上海版」 與港澳版7處不同疑縮水

【農曆新年送禮／蛇年2025／藍罐曲奇／年貨】葵芳有超市以59元發售600克裝、稱丹麥進口的藍罐曲奇，由上海一間公司代理。港澳版並沒有600克裝，最接近的僅得681克。兩個版本的鐵罐設計、排版只有細微差別。罐內5款曲奇相同，同樣有90件曲奇，惟疑似上海版的曲奇每塊較小。

疑似上海版是假貨還是水貨，香港進口商回覆指該葵芳超市並非香港藍罐的指定零售點，而600克禮袋裝亦非港澳地區貨品。至於近日有街坊於葵涌邨藥材舖買到疑似假丹麥藍罐牛油曲奇，港九藥房總商會張德榮表示，以往臨近新年會有「行街」代理兜售賀年禮品，貨源或來自越南等地，售價較在香港入貨便宜兩至三成，相對難追查貨物來源。

黑幫滲外傭中介公司 誘外傭開傀儡戶口洗黑錢$7400萬 警拘21人

新界北警區科技及財富罪案調查組去年鎖定一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團，發現集團會指示骨幹成員到外傭中介公司工作，藉此接觸家庭外傭，以金錢及二手電話利誘外傭開設虛擬銀行戶口，並且出售戶口接收及清洗約7400萬元懷疑網上賭博犯罪得益。警方於1月21至22日展開代號「烈鋸」的拘捕行動，突擊搜查全港多區2間外傭中介公司及多個處所，以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女，年齡介乎28至51歲，當中有12名外籍女子，包括菲律賓籍及印尼籍。

車cam直擊｜佐敦的士攔腰撞單車 16歲騎手撼碎大銀幕倒地不起

佐敦發生車禍。今日（22日）下午2時43分，一輛的士在彌敦道與柯士甸道交界，懷疑收掣不及撞倒一輛突然駛至的單車。意外中，16歲非華裔單車男腳部受傷倒地，姓葉（57歲）男的士司機則疑血壓過高不適，雙雙由救護車送往伊利沙伯醫院治理。案件由西九龍交通部交通意外調查隊第8隊跟進。

網上瘋傳涉事的士車cam片段，可見的士沿柯士甸道往紅磡方向直行，當過綠燈後，到達彌敦道與柯士甸道交界時，詎料一輛單車突然沿彌敦道往油麻地方向駛出，的士收掣不及攔腰直撞單車，單車男頓時被拋上的士車頭，再撼碎擋風玻璃，繼而跣落地上倒地不起。

元朗命案︱勝和男被斬死 泰媒指兩疑犯機場落網 已交港警押回港

元朗喜業街周三（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人駕車持刀包抄，亂刀斬死。

據泰國傳媒報道，案中其中兩名被通緝的男疑犯逃往泰國，當局根據國際刑警情報，昨日傍晚在曼谷的素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）拘捕兩名涉案的21歲男子。報道指，兩人乘坐國泰航空航機抵泰，他們被拒絕入境及扣留於機場拘留所，今午兩人由香港警方押送回港。

元朗命案｜勝和男遭斬死 警一連多日全港洗太平地 打擊黑幫氣燄

元朗今日（22日）清晨發生謀殺及傷人案，一名有黑社會「和勝和」背景的24歲姓陳男子，離開喜業街喜業工廠大廈一間無牌酒吧後，遭多人持刀亂斬亡。警方高度重視案件，據知有組織罪案及三合會調查科（O記）、各總區刑事部等多個部門，將一連多日在全港多區展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，高調巡邏及到各娛樂場所查牌，行動針對三合會分子及其收入來源，以打擊黑幫氣焰。

其中，今晚約10時半，新界北總區指揮官林敏嫻帶隊，聯同大批機動部隊及便衣人員，於元朗炮仗坊的麻雀館查牌。警犬隊亦奉召到場戒備。人員其後冒雨轉到水車館街萬金中心樓上的娛樂場所繼續行動。

年宵2025開鑼｜維園花商指天氣乾燥影響桃花遲開 今年售價貴三成

維園年宵市集今日（23日）開鑼，早上已有不少市民到場。有桃花檔花商表示，受今年天氣影響，桃花水分較少，開花時間較遲，故今年會加價，售價較往年貴三成，由200元至數千元不等。

遭高速公路包圍 江西最強釘子戶｢金溪之眼｣成打卡點 屋主：後悔

江西金溪縣一處高速公路出現奇觀，一幢並未拆遷的房屋竟然被兩側車道環形包圍，屋頂幾乎與路面齊平，從空中俯瞰如同一隻眼睛。該房屋近日成了另類打卡點，更被網友戲稱為「金溪之眼」，其屋主也被稱為「最強釘子戶」。不過屋主近日受訪卻坦言，他後悔沒答應拆遷條件，跟賭博輸了一樣。

茫茫荒漠變身絕美雪海！ 新疆塔克拉瑪干沙漠雪後銀裝素裹

新疆塔克拉瑪干沙漠腹地，日前迎來一場罕見大雪，白雪覆蓋在連綿的沙丘上，一望無際的沙漠變身銀色雪海，美不勝收。