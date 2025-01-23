華僑銀行女客戶經理收1.6萬　以轉戶客戶予按揭中介　認罪候判

華僑銀行一名女助理客戶服務經理，承認收取按揭中介公司東主提供的1.6萬元利益，以轉介客戶予該公司，並收取代理轉介費，她今(23日)在九龍城法院認串謀收受利益罪。署理主任裁判官高偉雄將案件押後至2月10日判刑，以待索取被告的背景報告，被告還押懲教署看管。



同案另兩被告不認罪

被告周碧心，49歲，承認一項串謀代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條；及一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

同案另兩被告葉敏怡，46歲，The Capital Property(下稱：TCP)東主；及麥妙玲，56歲，中國工商銀行(亞洲)有限公司(工銀亞洲)前副經理，則否認控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。

被告周碧心在九龍城法院承認串謀收受利益罪。(資料圖片)

按揭中介不會向銀行取員發放佣金

案發時，周碧心是華僑銀行尖沙咀分行的助理客戶服務經理，麥妙玲是工銀亞洲何文田分行的副經理，二人的職責均包括處理住宅按揭申請。該兩間銀行均會就成功批出的住宅按揭申請，向指定按揭中介人發放代理轉介費，但兩間銀行均不會向處理住宅按揭申請的銀行職員，發放佣金或轉介費。

TCP是科一的按揭轉介代理

科一物業按揭有限公司(下稱：科一)，是工銀亞洲的指定按揭中介人。科一若與代理人合作促成按揭轉介個案，會將工銀亞洲發放的代理轉介費的95%，分發予有關代理人作為經紀費。TCP是科一的按揭轉介業務代理人，可就每宗成功轉介予工銀亞洲的按揭申請，向科一收取經紀費。

周認曾向另兩被告轉介客戶

華僑銀行不容許僱員將銀行客戶的按揭申請轉介予其他人士或機構，並禁止僱員就華僑銀行的業務向其他人士索取或收受利益。

但周碧心於2019年8月至2021年8月期間，未經華僑銀行批准，擅自將兩名華僑銀行的客戶，轉介予當年任職工銀亞洲的麥妙玲及TCP東主葉敏怡，以安排該兩名客戶向工銀亞洲申請按揭貸款。

周承認曾收取1.6萬元

周碧心又承認，訛稱其中一名客戶由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付按揭貸款轉介費18,000元。她又從葉敏怡接受賄款逾16,000元，以轉介上述另一名客戶予TCP。

案情透露，TCP就該兩名客戶從科一收取兩筆分別約17,000元及約32,000元的經紀費。

案件編號：KCCC 2596/2024