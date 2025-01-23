黎智英接受盤問｜控方法官多番追問　黎改認對美制裁法案感興趣

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（23日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第32天自辯，並繼續接受控方盤問。黎早上供稱，認為《香港人權與民主法案》即使通過也不會有甚麼跟進行動，故不感興趣。他下午作供時，被主控官及法官多番追問，並引述他當時所寫文章，似乎非如黎所言。黎取後改稱他對法案感興趣，並想法案獲通過，但又稱非對其效果感樂觀。惟法官指，後來有官員被制裁，即法案有效，黎同意法官說法。



黎認會從助手Mark Simon取得「內幕消息」，相信他是從郭明瀚等方面得來。有法官問Mark Simon曾否在美國政府或國家安全委員會工作，黎稱沒有。



黎智英在控方及法官多番追問下，承認對美國的《香港人權及民主法案》感興趣。（盧翊銘攝）

黎智英認會向其助手Mark Simon收取「內幕消息」。（路透社資料圖片）

黎早上曾稱對法案不感興趣

控方下午盤問黎智英時，繼續問及他對《香港人權與民主法案》的立場。就他早上供稱，認為一般法案通過後沒有人跟進，因此沒有效果，他認為《香港人權與民主法案》也是如此情況，因此對它沒有興趣。

法官追問下黎改認對法案感興趣

法官杜麗冰下午指，中港官員其後也被制裁，問黎的看法是否錯誤，黎承認看法錯誤。法官李運騰則指，黎當時提出的要求似乎被外國政府聽見，認為黎應該對法案有興趣。控方亦補充，黎當時提出制裁。黎在各方追問下，在庭上改稱對法案有興趣。

黎智英在他當時所撰寫的文章，提到曾與美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會面。（Reuters）

當時撰文稱對法案通過感樂觀

控方繼而問及黎撰寫的文章〈美國人想對我們說的話〉，黎確認撰寫該文章時，正進行2019年10月訪美之旅。他在文章指：「法案(《香港人權與民主法案》)已在眾議院通過，還欠參議院。今次我們有與參議院多數黨領袖麥康奈爾見面，我們覺得法案最終在參議院獲通過是相當樂觀的，只要我們能維持現時的表現，就不怕失去支持。葉劉、何君堯以至警察會否被個別制裁，他們沒有提及細節。但是造成不公不義的人、暴力鎮壓我們的人，原則上是一定要負責的，要他們感受到有後果，是必要的。相信他們就算不出現在法案裏，美國也會以黑名單方式針對這幫人。」

黎稱對法案通過感樂觀而非其效果

法官李運騰指，黎當時密切留意該法案的發展，又問他當時是否對通過法案感樂觀。黎否認密切留意該法案，又指因麥康奈爾的說法，才對通過法案感樂觀。法官李素蘭則指，黎早前供稱不認為法案會實行，惟他在文章稱：「相信他們就算不出現在法案裏，美國也會以黑名單方式針對這幫人。」法官李素蘭質疑黎對法案有信心。黎稱文中所指只是對通過法案感樂觀，而非對其效果樂觀。

黎同意他支持該法案，希望它通過。就黎在文章稱：「要得到外國人支持，就要不斷游說。」控方指黎當時是遊說外國實施制裁，黎否認。

認會透過Mark Simon收內幕消息

此外，控方展示其助手Mark Simon的訊息，講述參議員對《香港人權與民主法案》的立場。黎承認有時會透過Mark Simon得到「內幕消息」。多名法官問及Mark Simon的背景。黎透露，Mark Simon原本在一間台灣的船務公司任總裁。兩人都是天主教徒，兩人在香港的教會認識。他又指，Mark SImon起初替他工作時，已替他處理個人投資，至今逾25年。黎認為他是透過美國前駐港總領事郭明瀚等，知道美國政府發生的事。

認為Mark Simon有人脈可知美國安委的事

控方指從訊息可見，Mark Simon得到美國國家安全委員會的消息，黎認為消息來自Matt Pottinger。控方展示Mark Simon於11月28日的訊息，提及他昨日在美國國家安全委員會，指委員會正處理簽署該法案的工作。黎稱他沒有問Mark Simon為何到國家安全委員會，認為不是什麼大事。法官杜麗冰指，Mark Simon是其員工，為何黎不向他查問。黎說Mark Simon是他的員工，不等於他會問Mark Simon。法官李素蘭問，Mark Simon曾否在美國政府或國家安全委員會工作，黎稱沒有。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要