生果金下月加1.3%　老友記發現收$1,640少咗1蚊？　社署親解疑團

現時俗稱「生果金」的高齡津貼每月津貼額為1,620元，下月起會隨相關物價指數加碼1.3%，原金額乘加幅應是1,641元。不過，不少老人記近日陸續收到通知信件，卻發現「新糧」赫然寫著1,640元，竟較加幅少1元。



社署回應查詢時破解這個「迷思」，原來政府在調整金額時，會調整金額至最接近的5元倍數計算，即雖然加1.3%是1,641元，故經調整後為1,640元。反之長者生活津貼由原來4,195元加1.3%，本身是4,249.5元，但因該調整機制，今年可「拎多少少」獲4,250元。



現時俗稱「生果金」的高齡津貼每月津貼額為1,620元，下月起會隨相關物價指數加碼1.3%。（資料圖片）

社署稱調整金額 按接近五倍數計算

立法會財務委員會去年12月6日通過撥款，批准政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數的按年變動，由2月1日起上調各項綜合社會保障援助計劃標準項目金額，包括生果金、長者生活津貼及傷殘津貼，加幅為1.3%。

不少受惠人士陸續收到政府信件，稱下月起會收多1.3%津貼，但心水清的老友記卻發現，原來1,620元的生果金，若加1.3%後，理應是1,641.06元，四捨五入後亦是1,641元，但信件上卻寫下月起獲放金額為1,640元，即少了1元。

社署回覆時破解這個「一蚊迷思」，原來政府在調整相關金額時，會調整金額至最接近的5元倍數計算。以今次生果金為例，加1.3%後是1,641元，故會調整至最接近的5元倍數，即向下調至1,640元，才會較數字少1元。

去年的《預算案》寬減百分百薪俸稅上限二萬元，寬免全年差餉上限千五元，綜援、生果金出「雙糧」。社會福利署去年2月1日起將綜援、高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額調高2.7%。消息指，部分措施則會「減甜」，寬免金額會縮減。（資料圖片）

過往生果金曾有「多賺」超過一元

同樣道理，下月起長生津亦會加1.3%，現時4,195元計算，加後本應是4,249.5元，但因會調整至最接近的5元倍數，因此會直接派發4,250元，變相「多賺5毫」。

今年少一蚊，亦不代表一直蝕。翻查過去生果金調整，以2021年2月調整的生果金為例，加幅為2.7%，計算後應由1,435元加至1,473.7元，但因按照調整準則至最接近5元的倍數，故直接增至1,475元，變相賺多超過1元。

2017年生果金也有同樣情況，當年加4.4%，由1,235元加至1,289.3元，根據四捨五入原則計算後為1,289元，最終獲調整為1,290元，該年老友記們便多獲1元。