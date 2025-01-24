理財顧問等5人涉虛報資料　以獲銀行批600萬特惠貸款　將轉區院審

理財顧問涉教一名珠寶中小企的經營者及其東主等虛報僱員，並向銀行遞交虛假、具誤導性及不足夠的薪酬紀錄，誘使銀行批出兩筆「百分百擔保特惠貸款」共600萬元。5人被廉署控串謀洗黑錢罪，案件今（24日）於東區法院提堂，控方申請將案件押後至3月28日，以準備文件將案件轉介區域法院處理，五名被告均獲准保釋，保釋條件包括不得離開香港、不得接觸控方證人及保釋金，保釋金額由1萬至10萬不等。



五名被告：李基榮（43歲，理財顧問）、蔡慧珊（53歲，文員）、蔡偉恒（56歲，文員）、戚耀恒（47歲，銷售員）及呂梓文（37歲，髮型師）同被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，指他們於2021年4月12日至2021年4月19日期間（首尾兩日包括在内），在香港，知道或有合理理由相信某財產(即港幣 5,000,000 元的款項），全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行）的得益，而仍一同串謀處理該財產。

5名被告在東區法院提堂。

李基榮、蔡慧珊、蔡偉恒另被控兩項串謀詐騙，戚耀恒則另被控一項串謀詐騙，指他們於2021年3月25日至2021 年4月12日及2021年4月13日至2021年5月24日期間（首尾兩日包括在内），在香港，一同串謀詐騙香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐1及/或香港按證保險有限公司（按證保險公司」），即不誠實地：

(a)就翠寶緣（「該公司」）在中小企融資擔保計劃下作出的一項「百分百擔保特惠貸款」申請（「該貸款」），向滙豐及按證保險公司遞交虛假、具誤導性及不足夠的資料，即有關該公司的僱員薪酬資料；

(b)向按證保險公司虛假地表示，滙豐批予該公司的貸款信貸融通的得益，將用作支付工資或為該公司的業務運作提供一般營運資本；以及

(c)致使滙豐及按證保險公司向該公司批出該貸款，而導致該李基榮、蔡慧珊、蔡偉恒及戚耀恒獲得利益，或滙豐及/或按證保險公司蒙受不利。

他們另被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，作為串謀詐騙的交替控罪。

案件編號：ESCC242/2025