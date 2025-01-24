高鐵香港往張家界列車疑超賣　港鐵籲聯客服　有乘客無位坐小板凳

高鐵香港西九龍站出現票務操作問題，往張家界西列車G6080懷疑超賣，港鐵近兩日均要求26日前購買該車次乘客，致電客服確認座位。港鐵在昨日（23日）通知中寫明是「重覆發售」引起，但今日（24日）最新通知已刪除該字眼。



社交平台有網民稱上車後發現車廂根本沒有獲編配的座位號，甚至見有乘客「坐着小板凳」；有乘客引述列車長說法，稱暫無任何賠償方案。《香港01》已就事件向港鐵查詢。



高鐵香港西九龍站出現票務操作問題，往張家界西列車G6080懷疑超賣。（資料圖片/吳綽詩攝）

高鐵香港西九龍站出現票務操作問題，往張家界西列車G6080懷疑超賣。（資料圖片/廖雁雄攝）

港鐵這兩天連續發出通知，稱由於西九龍站票務系統操作問題，1月22日至26日由西九龍開往張家界西的G6080列車或有問題。昨日的通知，港鐵寫明是因「重覆發售」引起，但今日最新通知則已無說明，只要求購買上述車次車飛的乘客，致電客服確認是否有座位。

內地社交平台「小紅書」有不少乘客發文，指接到購票網12306的電郵或短訊，稱今明的G6080列車因故停運，會辦理退票手續；有網民留言則稱並無停運，只是有超賣情況。

港鐵在昨日的通知中，港鐵寫明是因「重覆發售」引起。

港鐵在今日最新通知，要求購買上述車次車票的乘客，致電客服確認是否有座位。

有乘客發文指已順利登上今日的列車，惟車上根本找不到車票對應座位號，於是向列車長查詢，才知悉「停運」一事，並被告之換到另一個車廂，但位置上有其他人。該乘客更稱車上有許多人有同樣情況，甚至「坐着小板凳」等結果。另有乘客引述列車長說法，稱暫無賠償方案。

有乘客發文指已順利登上今日的列車，惟車上根本找不到車票對應座位號。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇指事件十分離奇，亦是首次聽聞。他稱票務系統主要分兩部份，包括在12306售票，以及預留車票給旅行社或在西九龍車站發售，相信西九站出現問題情況較高，或是人為操作失誤，導致有超賣情況。

至於有乘客上車後發現無對應座位，他認為有機會售票信息出現錯誤，例如系統出售的車種與實際列車車種並不符合，造成今次情況。

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇認為事件不應發生。（資料圖片/盧翊銘攝）

張欣宇稱會向港鐵跟進，認為事件不應發生，尤其即將踏入農曆新年假期，「本身去玩又好、返鄉下又好、嚟香港玩都好，遇到咁嘅事都幾……始終去張家界車程唔短，全程坐凳仔都好唔理想。」