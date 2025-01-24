黎智英接受盤問｜持「光時」T恤與美議員合照　黎稱只是出於禮貌

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（24日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第33天自辯，並繼續接受控方盤問。黎作供時講及，於2019年10年的訪美之旅，曾和多名參議員會面。控方展示黎和時任參議員Rick Scott的合照，兩人手持一件印有「光時」口號的T恤。黎否認支持該口號，又指當時沒有為意T恤上的文字。他解釋，Rick Scott手持T恤，黎出於禮貌，才手持它合影。惟法官杜麗冰質疑若T恤上印有祼女，黎是否也一樣手持合照，黎稱不回答假設性的問題。



黎智英稱，他是出於禮貌，才拿著「光時」T恤合照。（盧翊銘攝）

黎智英指當時Rick Scott拿著該T恤與他合照。（Getty Images）

稱當時無留衣衣服上的文字

黎智英今講及於2019年10月的行程，包括會見眾議院時任議長佩洛西，以及Rick Scott等參議員。控方展示李柱銘於10月24日透過訊息，傳給黎的一張相。黎和時任參議員Rick Scott在相中手持一件T恤，T恤上印有「光時」的口號。控方問黎是否支持「光時」口號，黎否認，又指他沒有為意T恤上的文字。

官質疑若是裸女會否一樣拿著

他指Rick Scott當時手持T恤，黎出於禮貌也持著它合照。法官杜麗冰質疑，若T恤上印有祼女，黎是否也一樣拿著合照，黎稱不回答假設性的問題，又認為Rick Scott拍照時使用道具。

美國國安委想與黎見面

控方續問及，Mark Simon在9月23日的訊息稱：「NSC(美國的國家安全委員會)稱高興和你或Martin見面」，黎稱該次行程沒有和國家安全委員會的職員見面。法官李素蘭稱其行程要到美國會見議員，而國家安全委員會的職員指很高興和黎見面，是否感到好奇？黎稱沒有並反問：「為什麼我要這樣想？」

黎稱不知美國安委的職能

他又稱他認識時任國家安全顧問博爾頓(John Bolton)，以及副顧問Matt Pottinger。控方問黎，是否知道國家安全委員會的職能，黎稱不知道亦不關注。

前美國國防部副部長Paul Wolfowitz曾向黎發電郵提及提及向香港實施《馬格尼茨基制裁法案》。(Getty圖片)

Paul Wolfowitz電郵曾提覺法官郭偉健偏頗。(資料圖片)

黎稱知另一個涉及制裁的法案

控方其後問及多個黎、美國前國防部副部長 Paul Wolfowitz等人的電郵聯絡。Paul Wolfowitz於2020年4月24日發送電郵，提及向香港實施《馬格尼茨基制裁法案》（Magnitsky Sanctions）。黎稱知該法案涉及制裁。

否認Mark Simon在替其行事

黎的助手Mark Simon同日回覆該電郵指，曾和參議員的職員對話。控方問Mark Simon是否在替黎行事，黎稱Mark Simon是獨自行事，但有為黎的利益。黎指，其他人願和Mark Simon的聯絡，部份原因是因Mark Simon是其助手。

Paul Wolfowitz曾提郭偉健偏頗

此外，Paul Wolfowitz在5月3日的電郵中，形容法官郭偉健偏頗，控方指，該電郵似乎建議制裁郭偉健，問黎是否同意此建議，黎說：「我沒有表達任何意見。」

黎其後也在電郵回覆 Paul Wolfowitz稱：「美國是我們唯一的救主，如果美國不行動，我們便會完結。」控方問行動是否指《馬格尼茨基制裁法案》，黎否認並稱只是指一般的行動。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要