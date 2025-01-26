今日新聞8分鐘｜笨賊夾公仔店偷ipad吉盒｜迪欣湖湖邊驚現焦屍

有片｜保時捷直撼Grand Austin大堂傷兩人 座頭被撞穿窿一片狼藉

今日（26日）上午，一輛私家車懷疑失控剷入柯士甸道西9號Grand Austin大堂，撞爛玻璃及撞倒貨物，貨物墮下砸中一名男保安，另一名男途人閃避時扭傷。《香港01》收到讀者提供的事後現場環境片段，可見保時捷直撼大堂座頭，座頭被撞至穿窿凹陷。

落地玻璃被撞至整塊剝落，有部份玻璃碎片更覆蓋車頂，其餘碎片則散落一地，地面亦遺下一些門框鐵架，一片狼藉。讀者指據他所知，司機駕車前往上址接應懷孕住客。

太子$8.5萬單車上鎖泊店外 男賊即抬走 31歲女報警求助

太子發生偷單車案。據了解，昨日（25日）中午12時許，一名女子報案指，前往塘尾道197號一間跌打舖接受治理，但因店內太多人，所以將一部市值8.5萬元單車泊在店舖門口，並將單車前轆上鎖後入店，約1小時多後發現單車不翼而飛，於是報警，警方到場調查，暫時無人被捕。

梨木樹電單車撼貨車 鐵騎士受傷送院

荃灣發生車禍。今日（26日）清晨6時許，一輛電單車於和宜合道行駛、至梨木樹（二）邨康樹樓對開時，期間上斜路段疑有車輛切線，電單車收制不及撞向前方的貨車，鐵騎士受輕傷倒地。警方、救護車接報到場，該名50多歲的電單車男司機被送院治理。

影片直擊車輛開高燈行駛疑難察覺 狂呠猛撞野豬 野豬負傷離開

駕駛期間要小心，遇到突發事情應及時停車。網上昨晚（25日）流傳一條影片，長約9秒，顯示一架車輛開高燈駕駛時，一隻野豬突然橫過馬路，司機懷疑一時之間見不到野豬，所以繼續行駛，當駛近時才發現野豬蹤影，於是狂呠長響，但野豬未能及時離開，結果捱撞，在地上翻滾後走回行人路離開，涉事車輛撞傷野豬後立即停車。

笨賊潛北角站夾公仔店偷iPad吉盒 店主：攞返去打開應該好好笑

今（26日）晨9時許，警方接獲北角地鐵站一名店舖職員報案，指懷疑店內遭爆竊，其中一部夾公仔機有被撬痕跡。

大嶼山迪欣湖岸邊斜坡樹底驚現焦屍 警追查身份及死因

大嶼山驚現焦屍。今日（26日）下午3時35分，警方接獲迪欣湖水上活動中心職員報案，指在岸邊發現一具屍體。警方及消防接報趕抵，發現屍體有燒焦痕跡。

港女疑打肉毒桿菌後不適 涉事深圳美容院稱合規範 盼與事主跟進

衞生署衞生防護中心4天內公布兩宗在內地注射肉毒桿菌後疑肉毒中毒個案，其中一宗是周五（24日）公布一名38歲女子在深圳羅湖「深圳悅己悅心醫療美容醫院」接受注射。

《香港01》今（25日）到該美容院了解情況，老闆稱已接到通報，且重視事件，惟數度與涉事病人接觸，對方拒絕提供診斷證明，也拒院方派員看望，只要求賠償，指公司雖已向肉毒桿菌廠商報備，但因未能拿出醫療證明無法有更多跟進工作。

她強調美容院一切符合規範，所有相關醫生都持有資格證明，強調若有醫療證明，必然會負責到底，又指美容院有三分之一顧客是港人，事件已造成影響。

車cam│台男駕電動車返鄉過年自撞起火釀4死4傷 車門打不開阻救援

台灣桃園市一處高速公路昨日（25日）晚間7點多發生電動車車禍，一名男子駕車帶著妻子與6名兒童返家過年，卻發生自撞起火，造成4死4傷悲劇。

菲律賓號船登南沙群島鐵線礁 中國海警攔阻管制畫面公開

1月24日，菲律賓3003號和3004號船侵闖中國南沙群島鐵線礁附近海域，中國海警依法攔阻管制、警告驅離。《央視新聞》今日（26日）公開了當時的現場畫面。

均香餅家中環街市年宵賣糯米糍 人龍有50人 顧客：小紅書推介

深水埗老字號「均香餅家」一連兩日在中環街市年宵市集擺攤，售賣期間限定的「薑汁蕃薯」味等即包糯米糍及酥角等賀年食品，昨日（25日）已吸引不少人排隊光顧。今日（26日）下午1時半開售，但12時半已開始有人排隊，高峰時人龍更由2樓排至1樓，最少有50人。

有居港內地人從小紅書得知「均香餅家」，提早一個多小時到場排隊；亦有港人慕名到場，但得知要排隊近一小時後便離去。