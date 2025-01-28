今日新聞8分鐘｜國安警影裙底還柙過年｜惡婦機上失控遭膠紙封嘴

上水蕉徑雞公嶺山火．有片｜驚現200米火龍 消防背泵山火拍撲救

紅色火災危險警告下，上水蕉徑對開雞公嶺發生山火。今晚（27日）約6時，警方及消防接獲多人報案，指屋苑「歌賦嶺」以西的蕉徑路附近山上起火，幸起火位置不接近民居，毋須疏散。至晚上約7時45分，山上已有兩條各長50米的火線，其後更增至200米火線，消防動用背泵及山火拍撲救，晚上9時30分停止動員。

從網上影片見到，山上火光熊熊、濃煙沖天，烈火有如火龍照亮整個山頭。《香港01》記者現場所見，晚上10時許，山頭仍有少量火光，部分消防員繼續在粉錦公路近國際騎術中心空地，開喉向山上射水。

緬甸詐騙營｜港男獲救細節曝光 緬甸軍方核對名單救出轉交泰軍

在保安局專責組陪同下，另一位於緬甸遭禁錮的29歲港人，昨日（27日）返抵香港。消息人士透露，今次獲救的港人當時是在緬甸由軍方核對名單辨認出來，然後將他交給泰國軍方，此舉是因應特區政府高度重視案件。保安局局長鄧炳強早前曾與泰國駐港總領事、緬甸駐港總領事和柬埔寨駐港總領事見面，交換意見及分享資料。

2元乘車｜當面要求特首勿撤優惠 愛民邨婆婆揭少搭車仍爭取原因

愛民邨季婆婆前天（25日）趁行政長官李家超落區，親自爭取2元乘車優惠德政「唔好反口」，成為一時熱話。《香港01》今天（27日）在邨內巧遇季婆婆，她有信心特首會為她反映訴求，「我話『你開會一定要提議呀』」，她向記者釐清所說的「唔好反口」，只限於年滿65歲享2元乘車，「你未到65就唔關我事㗎啦，你都未退休」，贊成收緊年齡門檻，但反對設限額，質疑「唔俾人哋日日搭車㗎？」

「肉緊」的背後，原來季婆婆極少用到2元乘車優惠，平日大多在邨內遊走，今次出頭只因抱打不平的心，「我為人爭取㗎咋，唔係為我自己緊張。」她建議港鐵和巴士公司應承擔政府一半2元優惠開支，「你（有兩元優惠）多啲人搭咪多啲錢囉。你賺得多得滯啦已經。」

2025蛇年｜行屯門年宵遇市民高叫2元乘車唔好郁 李家超未作回應

正值年廿九，行政長官李家超今日（28日）下午到屯門天后廟廣場行年宵，沿途有市民高叫「照顧吓市民，為市民著想」，李家超回應稱：「一定、一定」。之後該市民再高叫：「唔好搞我哋啲市民、2蚊（乘車優惠）唔好郁」，但對此訴求，李家超則未作有回應。

迎蛇年｜黃夏蕙黃大仙祠等上頭炷香 穿紅衣扮《白蛇傳》白娘娘

今日年廿九（28日）大除夕，不少善信晚上子時會到黃大仙祠上頭炷香祈求神明保佑。有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙「回流」第二年，94歲的她下午現身黃大仙祠，她去年迎龍年就以「小龍女」形象上頭炷香，今年迎蛇年就打扮成《白蛇傳》中的白娘娘，頸繫一條膠青蛇，不過新年喜慶，她改穿紅色古裝，吸引不少人拍攝。

國安處休班男警涉影裙底及搶警槍被控 年廿九高院申保釋被拒

隸屬國安處的休班男警員，涉偷拍女子裙底被捕，遭帶返尖沙咀警署。他在警署內疑情緒激動，涉企圖搶槍，即場被制服。休班警被控非法拍攝及觀察私密部位及企圖無牌管有槍械兩罪，案件在裁判法院提堂時被拒保釋，他今（28日）再向高等法院申請保釋，法官黎婉姫聽取陳詞後，拒絕其申請，休班警需繼續還押。

斐濟航空六旬惡婦機上失控大鬧丈夫 遭空姐膠帶封嘴伺候 | 有片

斐濟航空（Fiji Airways）1月18日從美國飛往斐濟主島維提島（ Viti Levu）的一班航班上，一名69歲澳洲婦女在機上不斷高聲謾罵丈夫，其後不斷擾亂秩序並開始辱罵工作人員，最終被空姐用膠紙封住嘴，避免她繼續滋擾其他乘客。

官恩娜娘家爭產案 官母與3名姊妹爭亡母逾千萬遺產 官母敗訴

藝人官恩娜的母親與3名姊妹，為爭奪官的外婆勞笑鳳逾數千萬元遺產興訴。勞去世前一年訂立遺囑，把遺產全給一名與官母相熟的「契仔」馮明業。官母的3名姊妹質疑勞受官母及「契仔」不當影響，要求裁定該遺囑無效。案件早前審理時，雙方互數不是，官恩娜的大姨媽，指官母與勞同住後，勞的資產被調動，又指官恩娜曾責罵外婆；官母卻稱無阻過三姊妹探望母親，反指母親曾投訴3名女兒沒來探望。高等法院法官陳嘉信今（28日）下判辭，裁定勞的遺囑無效，並指勞去世時並無立下遺囑，裁定官母敗訴。

土瓜灣60年蘇記麵食家光榮結業 熟客不捨老店消失：有得食快來食

逾60年歷史的土瓜灣蘇記麵食家早前宣布於年廿九、即今日（28日）為最後營業日，又在結業告示寫上「聚有時散亦有時，除夕邀君來笑別」。來到最後一天，不少熟客應邀來笑別「蘇記」，中午時豬手及炸魚皮等招牌食品已售罄，水餃亦因大賣而一度暫停，需由店家趕工製作，老闆娘蘇女士表示「賣晒就收爐」，隨時提早拉閘關舖。

長沙灣年宵「風災」後重開 攤檔撤帳篷頂 檔主要求食環協調賠償

長沙灣年宵市場昨晚（26日）遭強風吹襲，不少檔口倒塌。年宵市場今（27日）下午重開，現場不少重開攤檔將帳篷頂撤去，擔心會再被吹倒，亦有檔口損失慘重，索性不重開。

有相連檔口骨牌式倒塌，有受影響檔主稱，曾要求食環署聯絡最先被吹倒、搭竹棚的檔口，協調賠償事宜，但署方人員「四圍推」，着他自行聯絡竹棚檔口；亦有商戶不滿署方未有通知重開時間，指署方人員到今午重開前一個小時，仍稱未知重開時間。

特朗普：中國的DeepSeek給美國AI業界敲響警鐘｜有片

中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）1月20日發布的最新開源模型，因其開發成本低、性能直追OpenAI等公司的產品，衝擊美國AI市場，引起廣泛關注。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示警惕，他指這間由中國公司推出的AI產品應對美國AI行業敲響「警鐘（Wakeup Call）」。