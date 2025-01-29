花車匯演．直播｜巡遊前先上演街頭熱身派對　18團隊廣東道添喜慶

旅遊發展局今日（29日）大年初一晚，會於尖沙咀舉行「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，總共有9部花車及46隊本地、內地及外國表演隊伍演出。該局在傍晚先搞熱氣氛舉辦「街頭熱身派對」，18個表演團隊先在廣東道表現，為新年添喜慶。

港鐵提醒，為配合人潮管制措施，尖沙咀站B1、H、R出入口及尖東站L3、L4出入口會暫時關閉。



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可在廣東道、海防道一帶觀看「街頭熱身派對」

今年花車巡遊 以「如意新春 喜樂連連」為主題，「街頭熱身派對」傍晚6時舉行，將有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等富有嘉年華特色的表演，率先炒熱現場氣氛，可在廣東道、海防道一帶觀看。

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊路線。(旅發局圖片）

旅發局表示，今年表演陣容更勝去年，除了有9部花車外，另外還有46隊環球表演隊伍，容融匯地道花車，為觀眾呈獻精湛表演。巡遊隊伍由香港文化中心出發，市民晚上8時起可在尖沙咀廣東道、海防道、彌敦道兩旁觀看，巡遊終點站為香港喜來登酒店外。

1月29日年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」預計巡遊隊伍經過時間。(旅發局圖片）

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其中6組表演單位韓國女團Kep1er、泰國男團LYKN、奧地利特技舞蹈團（Zurcaroh）、印尼勇士舞（BRAVERY DANCERS）、中國甘肅省歌舞劇院及中國陝西表演藝術團昨日（28日）進行綵排，而Kep1er與LYKN更與傳媒會面。

韓國人氣女團 Kep1er七位成員：江崎光（Hikaru）、 金多娟（Da Yeon）、 沈小婷（Xiao Ting）、金采炫（Chae Hyun）、崔有真（Yu Jin）、休寧巴伊葉（Huening Bahiyyih）及徐永恩（Young Eun）齊集香港，她們將演繹《Tipi-Tap》等大熱作品。