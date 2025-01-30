賀歲煙花．直播｜維港上空發放「易生發發發」枚　熊貓圖案成焦點

農曆新年賀歲煙花匯演今晚（30日，年初二）晚上8時在維港舉行，全長23分05秒，共發放23,888枚煙花，與全港市民和旅客共賀新歲。其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」將成為焦點，屆時維港上空將不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。



新春將至，維港兩岸在大年初二（30日）晚上8時正，將舉行蛇年賀歲煙花匯演。（網上截圖）

+ 4

【20:20】最後一幕「金蛇狂舞」。

【20:18】第八幕「添福添喜」，維港上空將會有六個大熊貓頭煙花出現。

【20:15】第七幕「甜甜蜜蜜」，高空綻放「半紅半綠」及「半銀半紫」的煙火，另有八爪魚、水母等圖案。

【20:13】第六幕「心想事成」，煙花如流星，閃耀維港上空。

+ 14

【20:11】第五幕煙花「盛演世界」，高空中綻放的大量「大紅色牡丹花」、「大銀光牡丹花」，以及「紅心形」煙花。

【20:08】第四幕「家和年豐」，「環形煙花」與及「金色小花皇冠環」，象徵人與人之間的緊密連繫，同時亦表徵著香港作爲「超級聯繫人」和「超級增值人」的重要角色。

【20:05】第三幕「福蛇迎春」，以金色和綠色作為主色調，主辦單位冀觀眾仰望星空，憶起初心。「魔幻變色球」寓意懷抱真誠向未來作期許，憑自信活出真我色彩，並以悠然自得的心情，好好欣賞沿途風景。

第二幕「花開富貴」，維港上空出現多個金元寶。(香港01)

【20:02】天空降下「金元寶」，並以「大麗花」及「富貴花」作為襯托：形狀像金幣的「流星拉手」劃過天空，祝福大家財源滾滾，代代平安。

第一幕「一元復始」，有牡丹、菊花圖案。(香港01)

【20:00】賀歲煙花正式開始。第一幕「一元復始」，維港上空綻放出絢麗的「牡丹」、「菊花」和「穗花」圖案，以及在高空閃現的紅色「8」字，祝願香港市民今年花開富貴，快樂滿足。

【19:52】特首李家超致辭時表示，每年維港賀歲煙花是重頭戲，吸引來自海外旅客欣賞，今年煙花特別呈現大熊貓圖案，與觀眾分享六位大熊貓成員的喜悅。他續指，新一年政府會推動變革創新，露活應對各種挑戰，發揮一國兩制優勢，加強「內聯外通」，讓香港在國際舞台上大放異彩。

煙花匯演規模達闊850米及高250米

今晚維港中央共有3艘躉船，在灣仔會展對開350米水面發放煙花，共發放23,888枚，規模達闊850米及高250米，同時灣仔會展的玻璃幕牆上，將展示65米乘30米的大型LED屏幕，以互相配合。

市民及旅客可在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣、炮台山東岸公園，以及紅磡繞道等，觀賞煙花匯演。

煙花匯演共有9幕 全長23分05秒

蛇年賀歲煙花匯演共分為9幕，全長23分05秒。其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」，將於第18分15秒開始，屆時維港上空將會不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。

9幕煙花名稱依次為一元復始、花開富貴、福蛇迎春、家和年豐、盛演世界、心想事成、甜甜蜜蜜、添福添喜、瑞蛇豐年。

▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼

