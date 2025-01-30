賀歲煙花．足本重溫｜維港綻放23,888枚　旅客讚氣氛好愛熊貓圖案

農曆新年賀歲煙花匯演今晚（30日，年初二）晚上8時在維港舉行，全長23分05秒，共發放23,888枚煙花，與全港市民和旅客共賀新歲。其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」成為焦點，綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB。有市民大讚煙花表演精彩，特別是「金元寶」和「心心」形狀；有內地旅客形容現場氣氛非常好，最愛大熊貓煙花，不過，有部份人就反映不太認出熊貓圖案。



賀歲煙花照亮維港上空。（歐嘉樂攝）

煙花匯演規模達闊850米及高250米

今晚維港中央共有3艘躉船，在灣仔會展對開350米水面發放煙花，共發放23,888枚，規模達闊850米及高250米，同時灣仔會展的玻璃幕牆上，展示65米乘30米的大型LED屏幕，以互相配合。

新春將至，維港兩岸在大年初二（30日）晚上8時正，將舉行蛇年賀歲煙花匯演。（網上截圖）

蛇年賀歲煙花匯演共分為9幕，全長23分05秒。其中壓軸之一的第8幕「添福添喜」，上空不斷綻放6個熊貓頭像，代表安安、可可、樂樂、盈盈及兩隻新生大熊貓BB，並有大量綠色煙花襯托，象徵海洋公園的竹葉。

9幕煙花名稱依次為一元復始、花開富貴、福蛇迎春、家和年豐、盛演世界、心想事成、甜甜蜜蜜、添福添喜、瑞蛇豐年。

▼ 1月30日 農曆新年維港賀歲煙花匯演 ▼



+ 25

與子女到場觀賞煙花的陳先生(圖右)大讚「好好睇，好精彩，金元寶、心心都好睇」。(香港01)

維港煙花近八時半結束，與子女到場觀賞煙花的陳先生大讚「好好睇，好精彩，金元寶、心心都好睇」，但小朋友就指不太認到有熊貓煙花。陳先生又指，希望香港來年香港經濟會更好，「睇下政府點樣做啦」。小朋友就指，希望學業進步，陳先生就笑指，希望小朋友有「二百分」。

來自寧波的旅客呂先生表示，賀歲煙花非常精彩。(馬楚烽攝)

寧波旅客稱最愛熊貓煙花 讚心心圖案別出心裁

來自寧波的旅客呂先生表示，賀歲煙花非常精彩，「我最愛熊貓，熊貓圖案顯示了很多不一樣的色彩。心心圖案都非常好看，亦都很別出心裁」，令他印象最深刻的是最尾一刻密集式發放煙花，形容將匯演推向高潮。

呂先生說首次來港，今日抵埗後下午便趕來尖沙咀海旁「霸位」等看煙花，形容現場氣氛非常好，「香港也是包容性非常強的城市，這裏有很多外國人，還有不一樣的人，都非常友好」。他預計留香港五天，花費一至兩萬元。

市民稱今年煙花「麻麻地」 未能看出熊貓圖案

觀看煙花匯演多年的市民梁先生，與太太一同在灣仔碼頭附近觀看。他認為今晚煙花匯演「麻麻地」，「冇乜特別」、「年年都係咁上下，你睇下宜家冇人哇㗎。」對於第八幕的重頭戲，他稱未能看出是熊貓圖案。如10分滿分，只給4分。他希望未來的煙花匯演可以有多些款式，又認為無需一年內多次舉辦，而是一年一次已足夠，「你越多，你厭㗎嘛。」、「啲人都覺得（匯演時長）咁長，仲未完啊……」。

首次來香港旅遊、來自北京的旅客王女士，與外孫兒和女婿一起到港遊玩三天。外孫兒表示最喜歡最後一幕，因為好多煙花同時綻放，特別喜歡「那個有點像蘑菇似的東西……就那個能看出來。」他們表示留港期間會到海洋公園及迪士尼樂園遊玩。王女士的外孫兒指，一家未有在香港住酒店，因為房間價格太貴，至少要2,000元，但在深圳只需400元。

+ 4

+ 25

第二幕「花開富貴」，維港上空出現多個金元寶。(香港01)