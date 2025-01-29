今日新聞8分鐘｜釜山航空飛香港客機起火｜私家車切影線打斛斗

荃灣路工人年初一凌晨開工暈倒 救護員用AED急救 惜送院不治

一名63歲男工人，今日（29日）凌晨在葵涌荃灣路進行道路工程期間暈倒，送抵仁濟醫院後不治。警方列「有人暈倒—送院時不治」跟進。

新正頭淋不明液體企圖行劫灣仔便利店 獨行賊事敗逃去

踏入大年初一凌晨，發生本港於乙巳年首宗行劫案。周三（29日）凌晨零時半左右，獨行賊人進入灣仔道193至195號一間便利店，突然取出一瓶不明液體，淋向便利店企圖行劫，惟最終事敗逃去。

蛇年BB｜蛇年B女仁安醫院大年初一出世 父母感動盼女兒健康成長

踏入蛇年大年初一（1月29日），乙巳年凌晨零時零分有一名「小龍女」在沙田仁安醫院出世，這位蛇年寶寶為李氏夫婦的第一胎，重3.02 公斤（約6.6磅）。蛇年B女為順產出世，李生李太坦言聽到醫護報時得知是初一BB時，感覺好開心，亦感謝專業醫護人員悉心照顧。夫婦希望女兒能健康成長，快高長大，「開心就得」。

蛇年「民間賀歲煙花」 吐露港錦上路子時上映照耀半空│有片

縱然未正式踏入大年初一，年廿九（周二/28日）晚上11時左右，即進入「子時」時份，有大埔居民拍攝到吐露港公路、近大埔廣福邨對開海邊有人燃放煙花。煙花爆發照耀半空。片段長約20秒，由居民拍攝後上載到社交媒體的街坊群組上；此外，元朗八鄉錦上路一帶亦有人燃放煙花。

韓釜山航空飛香港客機在金海機場起火 乘客滑梯疏散4人輕傷

韓國釜山金海機場（Gimhae Airport）1月28日晚上有飛機尾部起火，據韓媒指，該飛機是正準備飛往香港的釜山航空客機，消防部門起初稱事件中沒有人員傷亡，但之後據韓聯社指，有4人從滑梯疏散時受輕傷，其中兩人被送往醫院接受治療。當局指出，起火原因尚待調查。

呈祥道私家車切影線失敗 剷石壆打斛斗翻覆 尾隨車輛及時閃避

農曆甲辰年最後一撞！長沙灣呈祥道發生車禍，依網上車cam片段所見，有兩輛私家車先後沿呈祥道往觀塘方向左一線行駛，途至近往尖山隧道支路入口、與往龍翔道方向的分隔石壆前，其中前方一輛黃色私家車突然向右切影子線，切往左二線；緊隨而至的另一輛深色私家車亦照辦煮碗，卻未能成功，左邊車輪疑撞向分隔石壆，全車有如跳飛台般失控，側身打斛斗，最後全車四輪朝天。

英國短毛貓紅磡住所跳窗墮天井 貓主CCTV發現 愛協救起惜告身亡

今日（29日）上午10時59分，紅磡溫思勞街15號一名男貓主報案求助，指從閉路電視見到其英國短毛貓跳出窗，倒臥天井位置。消防員到場發現該隻金黃色的「英短」，倒臥在1樓天井的垃圾雜物堆中，一動不動。

蛇年有乜賀歲片？ 市民O嘴數秒投降 最離譜答案《腸道不快》

去年本港共有9間戲院結業，電影業的前景令人堪憂。農曆新年向來是賀歲片的黃金檔期，然而翻查各大戲院的訂票情況，發現除夕（29日）港產賀歲片的銷情意外冷清，內地賀歲片《射鵰英雄傳︰俠之大者》的預售反而最為理想。

《香港01》於除夕（29日）街訪共20名市民，最終只得3人準確無誤說出賀歲片的名稱，成功率低至15%；亦有數人距離成功只差半步，例如有受訪者將《祥賭必贏》記錯為《腸道不快》；亦有人「O嘴」或互望數秒表示投降。他們都留戀於過去的賀歲片，例如周星馳主演的《家有囍事》，認為現在賀歲片的題材不吸引，甚至形容笑點「夾硬」。

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，市民外遊對票房確有影響，但他以近年成功的賀歲片，包括《飯氣攻心》或《毒舌大狀》為例，認為只要建立口碑則可吸引市民支持，因此需要時間觀望市場反應。

年初一｜遊日港人稱工作壓力大 寧願捱貴機票酒店：唔想留喺香港

大年初一，不少港人趁假期外遊，香港機場今早相對熱鬧，部份前往日韓等地的登機櫃檯都出現人龍。有赴日港人表示，即使新年期間機票酒店比平時貴，但因工作壓力大，故仍願意花錢外遊。「唔想留喺香港，想出去唞一唞……太大壓力啦香港。」