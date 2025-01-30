初二車公誕｜鄧炳強巡視車公廟指秩序良好　花$100買風車葫蘆轉運

正月初二（30日）車公誕，位於沙田的車公廟早上9時正對外開放。保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好，及後他進入車公廟內巡視，又在廟外的市場攤檔以100元購買一個風車及一個葫蘆掛飾。



保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好。（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強於上午10時15分到車公廟與市民見面及聆聽在場警員匯報，指整體秩序良好。（黃浩謙攝）

保安局局長鄧炳強今早10時許在車公廟外現身，與市民見面握手聞聊，又聆聽當值警員匯報，也派發賀年品等，以100元購置一個風車及蘆掛飾。

他逛完車公廟會見記者時說，今日秩序良好，人流暢旺，感謝各部門協助，希望新一年香港經驗越來越好，港人越來越開心。他又提到，現時香港騙案問題嚴重，至於談及緬甸詐騙園區，他則說希望被誘騙的港人平安回來。