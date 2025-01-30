煙花交通消息｜警方：太平山頂一帶道路擠塞　市民避免駕車前往

今日（30日）是大年初二，農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行，不少人已率先到維港兩岸霸位等看煙花。警方下午五時起，於維港兩岸實施特別交通安排，港九多區分階段封路及改道。港鐵表示，為配合人潮管制措施，尖沙咀、尖東站、柯士甸站部分出入口暫時關閉，呼籲乘客請使用其他出入口。



另外，警方於社交平台呼籲，太平山頂一帶道路已非常擠塞，呼籲市民避免駕車前往山頂，出行前預早計劃行程，及盡量使用公共交通工具。



▼尖沙咀、尖東一帶市民霸位睇煙花、封路情況▼



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【19:00】港鐵指，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R 尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4

港鐵建議乘客使用其他出入口。相關車站出入口安排會不時變動。

【18:00】警方於社交平台呼籲，太平山頂一帶道路已非常擠塞，呼籲市民避免駕車前往山頂，出行前預早計劃行程，及盡量使用公共交通工具。

另外，林村附近的社山公眾停車場已於下午5時半關閉，前往林村一帶人士可乘搭公共交通工具。

【17:45】港鐵宣布，為配合人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

年初二晚維港煙花匯演，港島中區、灣仔、東區下午約5:30起分階段封路及改道。東區走廊（西行）民康街至維園道段，晚上7:45起臨時封閉（專營巴士除外）。九龍尖沙咀、西九文化區下午約5:00起分階段封路及改道。

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封路/改道安排詳情

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▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼

