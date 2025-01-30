煙花交通消息｜配合人潮管制　港鐵尖沙咀、尖東站部分出口關閉

今日（30日）是大年初二，農曆新年煙花匯演今晚8時將在維港上空舉行，不少人已率先到維港兩岸霸位等看煙花。警方下午五時起，於維港兩岸實施特別交通安排，港九多區分階段封路及改道。港鐵表示，為配合人潮管制措施，尖沙咀、尖東站部分出口暫時關閉，呼籲乘客請使用其他出入口。



【17:45】港鐵宣布，為配合人潮管制措施，以下車站部份出入口暫時關閉：

尖沙咀站：H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

年初二晚維港煙花匯演，港島中區、灣仔、東區下午約5:30起分階段封路及改道。東區走廊（西行）民康街至維園道段，晚上7:45起臨時封閉（專營巴士除外）。九龍尖沙咀、西九文化區下午約5:00起分階段封路及改道。

▼尖沙咀、尖東一帶市民霸位睇煙花、封路情況▼



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封路/改道安排詳情

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▼2024年2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼

