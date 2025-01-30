大熊貓BB｜龍鳳胎首過年　海洋公園IG放付款連結𢭃利市　每封$50

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下月16日、蛇年正月十九與公眾見面。海洋公園今日大年初二（30日）再於社交平台發布大熊貓BB的拜年片段，片段中兩姐弟在園內草地玩耍，園方在圍欄和樹上貼了有大熊貓圖案的揮春，增添過年氣氛。園方又主動出擊，為一對姐弟「𢭃利市」，在帖文附上付款連結，每封利市50元，又問一眾「契爸契媽」：「契爸契媽，準備好利市俾我哋未呢？」



海洋公園大熊貓官方專頁

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踏入蛇年，香港6隻大熊貓在海洋公園慶祝新一年到來，其中今年是龍鳳胎首次過新年，而安安、可可則是首次在港過年。海洋公園在社交平台instagram發布短片，片中兩姊弟「玩住過年」，家姐坐在草地上玩熊貓公仔，細佬則玩球，之後兩姐弟又一起在樹上玩耍。

飼養員向兩姊弟送上畫了大熊貓公仔的揮春，寫上「家肥屋潤」、「雙喜臨門」等祝福語，增添過年氣氛。

園方在帖文中附上付款連結，為一對姐弟、盈盈、樂樂、安安、可可「𢭃利市」。

園方在帖文中附上付款連結，為一對姐弟、盈盈、樂樂、安安、可可「𢭃利市」。帖文指，「契爸契媽如果想畀利是家姐細佬、盈盈樂樂同安安可可，預祝佢哋新一年開心快樂，健康成長，可以透過呢條 link 畀『利市』佢哋㗎~」。連結中，每封「利是」定價50元，可透過電子錢包、信用卡支付。