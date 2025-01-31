初三｜意大利客讚賽馬氣氛熱鬧　投注輸300元　笑稱運氣不太好

今日是農曆大年初三「赤口」，新年賽馬日在沙田馬場開鑼，首場賽事中午12點半開始，全日一共11場。有外國旅客特地趁農曆新年來港旅遊，並體驗賽馬文化，不過笑稱自己沒有運氣，未成功賭贏。



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沙田馬場於今日上午10點半開放，有數百市民遊客排隊進場。農曆新年賽馬日一共11場賽事，首場賽事於中午12點半開始。截至下午約兩時，有約6萬3千人入場。

加拿大客稱讚香港獨特的天際線吸引 日後有意再來港

來自意大利的Mastellaro和Bisceglia是首次來港，並特意體驗香港賽馬文化。他們表示已落注，但輸了300元，又指日前有到林村許願樹擲寶碟，惟亦同樣未能成功，笑指「運氣不太好」。他們表示，義大利的賽馬不比香港大眾化，今日感受賽馬氣氛，感到十分熱鬧。

加拿大遊客Eli與德國朋友Daniel專程來港旅遊，感受農曆新年氣氛。Eli表示兩星期前已到跑馬地馬場看賽馬，今日再來體驗新年賽馬日，認為氣氛更好，又指加拿大並沒有賽馬。他又認為香港獨特的天際線吸引，希望日後再來港旅遊。不過，他同樣沒有賭贏，笑指自己沒有運氣。

廣州客陳先生表示，不時來港觀看賽馬，曾贏過一兩次，今日趁着新年節慶會投注更多，「之前都是小額投注，今日現場氣氛很好，會落較大注」。他今次來港一兩天，感受香港不同的節日氣氛，又指每次現場看賽馬都很愉快，「看着馬匹衝線，心情很愉快。」

港人張先生一家來體驗新年賽馬日，他表示平時沒甚賭馬，今日以約80元買了六七場，暫時未贏。對於下月公布財政預算案，他期望政府派糖，但稱政府至今沒提及，去年也沒派，期望不大。