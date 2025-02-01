今日新聞8分鐘｜雞蛋仔檔5日遭告3次｜赤口兩家因打尖問題推撞

順利邨兩男聊天 疑「眼超超」惹禍 遭兩兇徒扑頭斬傷送院

秀茂坪發生傷人案。今日（1日）凌晨2時許，警方接報指，兩名十多歲男子在順利邨利業樓樓下、順利街市對開聊天，其間懷疑和另外兩名男子因眼神接觸問題而發生糾紛，之後被兩男持刀及長膠棍襲擊，兩名兇徒逞兇後逃離現場。

美麗華旅遊領隊上海車禍亡｜旅客懷疑天雨路滑 驚呼︰成車嗌晒

上海浦東機場附近今日下午（31日）發生交通意外，有旅遊巴撞向路邊護欄，車上的美麗華旅遊港人領隊被拋出車外身亡。其餘團友、導遊均沒有受傷，僅兩名團友受驚於當地醫院檢查後已離開，並在晚上乘搭飛機回港。多名旅客返港後前往北大嶼山醫院接受檢查，有旅客引述其他團友稱，見到領隊一度掛在旅遊巴車窗位置，懷疑天雨路滑肇禍，形容出事一刻「成車嗌晒，個個都驚嘅」。

初三赤口︱海洋公園兩家庭因排隊打尖互罵推撞 職員：唔好再郁手

昨日（1月31日）為大年初三赤口，有網民在小紅書上載一段影片，有一個操廣東話家庭與一批操普通話人士在海洋公園乘搭海洋列車時，疑因排隊問題發生糾紛。《香港01》正向海洋公園查詢。

西環新年限定雞蛋仔5日被控3次 罰逾2萬 東主兒：政府趕盡殺絕

每逢農曆新年，西環石塘咀、堅尼地城一帶都會有一檔「新年限定」走鬼檔，售賣即叫即製、新鮮熱辣的炭燒雞蛋仔，過往一直是一眾「西柚」的集體回憶。不過，該檔口今年農曆新年在短短五日內，先後遇上食環署、警方三次執法，東主兒子估計，一家人合共將被罰超過兩萬元。東主兒子稱，其父賣雞蛋仔有30年，近年已退休，為了滿足街坊，才於新年「重出江湖」。經此一役，他預計，自己與母親未來不會再擺檔，又嘆稱過往食環署人員都會「隻眼開隻眼閉」作勸籲，但今年則「趕盡殺絕」：「錢又賺唔到，重要倒貼交罰款！」

食環署派員駐守多區 新年限定「走鬼檔」絕跡 議員倡酌情准擺檔

農曆新年期間，香港各區出現期間限定的「走鬼檔」，亦即無牌的流動小販。近日警方及食環署加強駐守各區，包括集中地屯門市廣場及旺角朗豪坊一帶，令「走鬼檔」絕跡。

政府自1972年開始，不再簽發新的流動小販牌照，截至去年9月底香港尚餘244個持牌流動小販。立法會議員江玉歡認為「走鬼檔」價廉物美，深受市民歡迎，政府應考慮年初一至三劃出區域，酌情容許小販擺檔。她又認為政府長遠應考慮重發流動小販牌照，可以參考深圳福田管理攤販的制度。

初四｜北上港人返港 一家四口內地嘆火鍋僅$500 有人體驗放煙花

農曆新年長假期即將完結，有北上遊玩的香港人今日年初四（1日）陸續回港。香園圍管制站運作暢順，未見擠擁。

政務司司長陳國基今日表示，希望市民選擇留港消費。有返港市民認為，內地用餐體驗及花費較香港便宜，例如在香港吃一頓火鍋要近2千元，在內地僅500元。再加上內地過年氣氛濃厚，例如可以自行燃放煙花，認為在內地消費較有吸引力。

美國運送病人飛機費城墜毀 波及地面汽車建築物 最少6人喪生

美國費城1月31日晚上發生小型飛機墜毀意外，當地傳媒指至少6人喪生。這亦是繼29日華盛頓列根機場發生小型客機與美軍黑鷹直升機空中相撞後，當地再發生嚴重空難。