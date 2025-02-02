東岸板道｜發展局稱東段料下半年開放　貫通堅尼地城至筲箕灣海濱

連接港島炮台山至鰂魚涌海濱的東岸板道（西段）剛於上周日（1月26日）正式啟用。發展局局長甯漢豪今日（2日）發表網誌，引述工程團隊指第二階段北角至鰂魚涌的東段，預計於今年下半年開放，屆時將正式打通堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的海濱長廊。



發展局局長甯漢豪今日發表網誌，介紹剛於上周日（1月26日）正式啟用的東岸板道（西段）。（資料圖片黃浩謙攝）

發展局局長甯漢豪發表網誌，介紹剛於上周日（1月26日）正式啟用的東岸板道（西段）。

土木工程拓展署高級工程師楊思翔介紹，東岸板道全長約2.2公里，項目分兩階段完成。已開放的西段屬首階段完成的部分，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園。

至於餘下連接北角至鰂魚涌部分的板道（東段），計劃於今年下半年陸續開放，屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便會正式打通。

連同東段，整條板道長廊劃分成8個主題區，已開放的西段共有4個主題區，包括可從多角度欣賞夕陽和維港兩岸海景的「汐·日光之階 (Sun Wave)」、以海浪為主題的遊樂康體空間「淘·童夢之園 (Play Wave)」、接近水面的釣魚熱點「漁·釣魚平台 (Fish Wave)」和可靈活舉辦活動的「滙·共融空間 (Gather Wave)」。

其餘位於東段的四個主題區，包括「渡·寵物花園 (Pet Wave)」、「漮·水空之鏡 (Sky Wave)」、「演·藝創長廊 (Art Wave)」和「瀚·閒聚樞紐 (Wave Hub)」。

土木工程拓展署署長方學誠表示，東岸板道的建造工程極具挑戰性。土木工程拓展署工程師黃邦彥表示，東岸板道鄰近岸邊，位處水域需要供維修東區走廊結構及海堤以至緊急救援船隻使用。由於板道將海面分隔，工程團隊首次在維港水域設置兩條「開合橋」及一條「轉盤橋」，方便船隻往來。

日常情況下，三條橋會合上讓行人往來，而一旦有船隻需要駛進近岸水域作維修甚至緊急救援行動，「開合橋」及「轉盤橋」在管制人流的安全情況下便會打開讓船通過。此外，除板道兩端分別連接糖水道和東岸公園主題區的出入口外，轉盤橋亦連接和富花園，提供多一個出入口方便附近居民往來，提升板道的暢達性。