六合彩頭獎1.88億｜新春金多寶掀全城橫財夢　投注額已破3億

六合彩新春金多寶2025今晚（2日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可得高達1.88億元橫財，是史上最高額頭獎彩金，不少市民今日早上已到最幸運投注站中環士丹利街的投注站買彩票。投注晚上9時15分截止，截至下午近6時，總投注額已突破3億元（311,821,867元），在巨額彩金帶動下明顯增加。



按六合彩投注機制，投注額54%留作派彩獎金基金，其餘25%為獎券博彩稅、15%撥入獎券基金作慈善用途，餘下6%為馬會佣金，即馬會這次攪珠已可得至少1,800萬元。



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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼



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六合彩投注額分配。(馬會網頁截圖）

六合彩新年金多寶2025｜十大幸運投注站

▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼

