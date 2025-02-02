六合彩頭獎1.88億｜新春金多寶掀全城橫財夢 投注額已破3億
撰文：陶嘉心
出版：更新：
六合彩新春金多寶2025今晚（2日）攪珠，馬會估計頭獎10元一注獨中，幸運兒可得高達1.88億元橫財，是史上最高額頭獎彩金，不少市民今日早上已到最幸運投注站中環士丹利街的投注站買彩票。投注晚上9時15分截止，截至下午近6時，總投注額已突破3億元（311,821,867元），在巨額彩金帶動下明顯增加。
按六合彩投注機制，投注額54%留作派彩獎金基金，其餘25%為獎券博彩稅、15%撥入獎券基金作慈善用途，餘下6%為馬會佣金，即馬會這次攪珠已可得至少1,800萬元。
+6
▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼
+8
六合彩新年金多寶2025｜十大幸運投注站
▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼
+15
六合彩｜多人跨區到超旺投注站博中彩 排頭位市民：中獎買兩層樓1.88億六合彩新春金多寶｜今晚9:30攪珠 歷年億元頭獎2號碼開6次1.88億六合彩新春金多寶｜周日或刷史上最高 歷年最旺冧巴有8個六合彩領獎懶人包｜新春金多寶1.88億史上最高！即睇領獎金方法六合彩1.88億金多寶｜史上最高獎金 近22次新春攪珠有號碼開7次