黎智英接受盤問｜控方引文質疑黎實支持勇武　黎否認其意被曲解

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（4日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第35天自辯。代表控方的副刑事檢控專員周天行盤問黎時，引用黎的文章，指黎其實是支持勇武派，又質疑黎與從犯證人陳梓華聯絡，並非想平息勇武派，而是想介紹支持制裁香港的羅傑斯予陳認識。黎指周曲解其說法，並形容周「無恥無信」。法官杜麗冰隨即制止黎，並稱不容許法庭內無理批評主控官；法官李素蘭亦叫黎控制其情緒。黎最終回應，不同意控方說法。



黎智英指主控官曲解其意，直斥主控官「無恥無信」，即遭法官制止。（盧翊銘攝）

黎稱見陳是想減少勇武的暴力程度

黎智英今講及，透過李柱銘的介紹，得知陳梓華在前線中比較保守，因此想透過陳，減少勇武派的暴力程度。他2019年11月13日和陳第二次見面。在會面前一天，黎向陳傳送訊息，指馬鞍山火燒人事件令黎擔心，認為年輕人應該有組織。黎稱若他們有組織，不會個別和自發行動，可減少暴力場面。黎稱擔心暴力行為損害反修例運動，失去國際支持。

向助手發訊息稱疑警暴得北京允許

黎在會面當天曾向助手Mark Simon發訊息稱：「我同意Jim(美國前駐港總領事郭明瀚)，困難的是我們不知道如何停止示威者面對警暴時，所做出的暴力行為，我懷疑警暴得到北京允許......我今晚會見數人，著他們組成年輕示威者的領導。該組織會得到泛民的支持，他們將會成為領導層一部份，和政府展開談判。」黎確認泛民成為領導層一部份是其想法，指泛民可以提供意見，亦認為此事並不可能發生。

郭明瀚訊息指目標是立法會選舉

控方展示同年11月25日，郭明瀚曾發訊息稱：「如果把選舉視為持續暴力的認證，我擔心將會是策略上的錯誤。目標是取得政治力量...現在的目標是立法會選舉。」黎指郭明瀭擔心暴力場面影響選舉結果，認為應減少暴力。

控方質疑黎智英與陳梓華(圖)聯絡，並非想平息勇武派的暴力。(資料圖片)

控方對黎向陳介紹香港監察負責人羅傑斯(Benedict Rogers)表示質疑。(資料圖片)

黎曾向陳透露制裁法案進度

控方繼而問及黎同月15日向陳所發訊息，告知陳涉及制裁香港的《香港人權與民主法案》在美國的立法進度。控方指，因陳進行國際遊說，黎才把此事告知他。黎否認，他認為陳關心香港，會對此有興趣，才傳送該訊息。

控方引文質疑黎支持勇武派

黎在盤問時確認，聯絡陳的唯一的目的，是要讓陳減少勇武派的暴力程度。控方問黎於2019年9月8日刊登的文章〈這是良知之戰〉，內容提及：「有一次我與十多個勇武派年輕人談話，其中有三位二十歲出頭的年輕人私下說，會不惜犧牲生命保護香港。我問他們年紀輕輕為甚麼有這種想法。他們都說，因為愛香港。我當時聽了哽咽，答不上話來，是否發生不重要，殉道精神已在。」

控方質疑，黎在該次會面中，沒有平息勇武派。黎回應指，不知道他們在勇武派中屬較保守或激進，又指當時只是和對方交談數句。控方質疑，黎支持勇武派和歌頌殉道精神，黎否認。

質疑黎在文章虛構內容

控方又指，文中稱：「黑夜靜寂無人，全副武裝警察排列嚴陣以待，在尋找敵人。未有催淚彈、胡椒噴霧、布袋子彈發射，未有警棍狂揮掠影硝煙四起之前，已等得不耐煩。馬路對面行人路，孤身一人站着的白衫青年問：『阿Sir，係咪跌咗良心？』，即使是兩手空空孤身一人的青年，也不能錯過「敵人」的出現。」控方指，黎在文中沒有交代資料來源和事發地點等，質疑他虛構此事，黎亦否認。

黎稱非每與陳對話都涉平息勇武

此外，控方問及黎和陳梓華於同年12月20日的訊息，陳在訊息稱當時身處倫敦，問黎是否有什麼人想他去見。黎稱他可安排陳見「香港監察」創辦人羅傑斯。控方質疑，此事和平息勇武派無關，黎稱不是所有和陳的對話，都涉及平息勇武派，反問；「我著他上廁所，也著他平息勇武派嗎？你真是瘋狂。」又解釋當時出於禮貌，才回應陳的問題。

否認因羅傑斯進行遊說而介紹給陳

控方續問黎為何要向陳提及羅傑斯，是否因羅傑斯進行遊說，要求外國制裁香港。黎指控方曲解其說，形容主控官「無恥無信」，法官杜麗冰即制止黎，表明不容許證人在法庭內，不必要地批評主控官。法官李素蘭亦叫黎或不喜歡控方的盤問方式，但這是其責任，著黎控制情緒。黎最終表示不同意控方的說法。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要