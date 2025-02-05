東鐵綫故障最新｜大埔墟往來金鐘8分鐘一班　運輸署責成港鐵搶修

【東鐵線故障/東鐵綫故障/東鐵班次/太和站/大埔墟站/港鐵故障消息網站】港鐵今日（2月5日）清晨公布，由於東鐵綫太和站附近有工程車出現設備故障，東鐵綫全線受阻。據了解，涉事工程車停在康樂園對開三渡坑附近的路軌，受其故障影響，太和站暫時採取單軌雙程行車。

港鐵最新表示，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

港鐵指，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。東鐵綫故障即時消息，不斷更新。



太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

港鐵故障消息網站

工程人員正設法處理事件。

【10：36】港鐵表示，東鐵綫列車服務更新如下:

來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每20分鐘一班

【09：55】運輸署表示已責成港鐵公司全力跟進並完成相關維修，務求盡快恢復正常服務。運輸署指，東鐵綫個別車站正實施客流管理措施，候車時間會較長。運輸署呼籲市民，考慮使用其他交通工具，及早規劃行程和預留時間出行。

運輸署緊急事故交通協調中心正密切監察各區和受影響車站的交通情況和公共運輸服務，並主動協調專營巴士營辦商加強服務應對乘客需求，包括：

九巴第270A號線（上水往尖沙咀東（麼地道））；

九巴第978號線 （粉嶺（華明）往會展站）；及

城巴第79號線（皇后山往大圍站）。

【09：54】港鐵表示，現時為非繁忙時間，東鐵綫列車服務如下:

來往金鐘站至火炭站 - 每4-8分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

【08：49】運輸署指現時東鐵綫個別車站將實施客流管理措施，東鐵綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，該署及巴士公司現正密切監察巴士乘客需求，巴士公司已適當加強巴士服務應付乘客需求。

【08：32】立法會議員張欣宇指據其初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，首班車服務前就會駛離正線。現在去到早上繁忙時間都未能處理好，即是代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上。如果只是工程車機件故障不太可能需要這麼長的搶修時間，大概率是出現了出軌情況才會如此。

【08：11】九巴表示，港鐵東鐵綫班次有所延誤，乘客可在上水乘九巴路線276B於新田轉乘路線B1前往落馬洲／福田口岸，九巴會密切留意上水，粉嶺、大埔、沙田和大圍的巴士路線乘客需求，有需要時加強服務。

【08：01】東鐵綫列車服務調整更新如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

工程車故障令東鐵線服務受阻。

工程車故障令東鐵線服務受阻。

港鐵工程人員現處理事件。

涉事工程車停在三渡坑對開路軌，受其故障影響，太和站暫時採單軌雙程行車。

【06：07】金鐘站來往大埔墟站：每8分鐘一班

大埔墟站來往羅湖站：每16分鐘一班

上水站來往落馬洲站：每24分鐘一班

由於有工程車在太和站附近出現設備故障，東鐵綫需額外行車時間。圖為旺角東站情況。（陳永武攝）