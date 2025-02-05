東鐵綫故障最新｜大埔墟往來金鐘8分鐘一班　運輸署：巴士加服務

【東鐵線故障/東鐵綫故障/東鐵班次/太和站/大埔墟站/港鐵故障消息網站】港鐵今日（2月5日）清晨公布，由於東鐵綫太和站附近有工程車出現設備故障，東鐵綫全線受阻。據了解，涉事工程車停在康樂園對開三渡坑附近的路軌，受其故障影響，太和站暫時採取單軌雙程行車。

港鐵最新表示，工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

港鐵指，由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。東鐵綫故障即時消息，不斷更新。



太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

港鐵故障消息網站

工程人員正設法處理事件。

【08：49】運輸署指現時東鐵綫個別車站將實施客流管理措施，東鐵綫月台上的乘客較多，候車時間亦會較長，該署及巴士公司現正密切監察巴士乘客需求，巴士公司已適當加強巴士服務應付乘客需求。

【08：32】立法會議員張欣宇指據其初步分析，工程車一般只會在夜間維修保養工作時出動，首班車服務前就會駛離正線。現在去到早上繁忙時間都未能處理好，即是代表有關事故很有可能已經至少搶修了三個小時以上。如果只是工程車機件故障不太可能需要這麼長的搶修時間，大概率是出現了出軌情況才會如此。

【08：11】九巴表示，港鐵東鐵綫班次有所延誤，乘客可在上水乘九巴路線276B於新田轉乘路線B1前往落馬洲／福田口岸，九巴會密切留意上水，粉嶺、大埔、沙田和大圍的巴士路線乘客需求，有需要時加強服務。

【08：01】東鐵綫列車服務調整更新如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

事故期間太和站只1號月台運作。（羅敏妍攝）

職員在場協助。（羅敏妍攝）

太和站B出口關閉，正實施人流管理措施。（羅敏妍攝）

工程車故障令東鐵線服務受阻。

工程車故障令東鐵線服務受阻。

港鐵工程人員現處理事件。

涉事工程車停在三渡坑對開路軌，受其故障影響，太和站暫時採單軌雙程行車。

【06：07】金鐘站來往大埔墟站：每8分鐘一班

大埔墟站來往羅湖站：每16分鐘一班

上水站來往落馬洲站：每24分鐘一班

由於有工程車在太和站附近出現設備故障，東鐵綫需額外行車時間。圖為旺角東站情況。（陳永武攝）