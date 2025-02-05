港鐵故障｜去年12宗延誤31分鐘以上事故　5宗涉機件故障料須罰款

港鐵可加可減機制下，設有服務表現回贈指標，倘在港鐵控制範圍內出現31分鐘或以上服務延誤，則要撥出相應款項以票價優惠形式回贈乘客，積滿2,500萬元即會安排半價車費日。

港鐵文件指出，去年共錄得155宗延誤超過8分鐘以上事故，超過31分鐘的有12宗，按年減少超過3成，其中7宗屬乘客行為或其他外在因素，其餘5宗涉機件故障，即至少5宗須罰款。《香港01》正向港鐵查詢預計回贈款項。



港鐵文件指出，去年共錄得155宗延誤超過8分鐘以上事故，超過31分鐘的有12宗。（資料圖片/林靄怡攝）

港鐵向立法會鐵路事宜小組提交文件，指港鐵去年全年運作超過180萬班重鐵列車當中，共有155宗8分鐘或以上的延誤事故，較2023年的174宗下跌約1成，原因包括機件故障、乘客行為或其他外在因素。

至於去年31分鐘或以上的延誤事故則有12宗，較2023年減少逾3成，其中7宗涉及乘客行為或其他外在因素，其餘5宗則與機件故障有關。港鐵指隨東鐵綫過海段及屯馬綫開通，鐵路網絡的覆蓋範圍已有一定擴展，重鐵的延誤事故數字維持自2007年兩鐵合併以來下降的趨勢。

港鐵文件指出，去年共錄得155宗延誤超過8分鐘以上事故，超過31分鐘的有12宗。（資料圖片/林靄怡攝）

港鐵去年兩度在行車時間進行項目工程，包括去年7月28日暫停觀塘綫太子至何文田站列車以進行隧道路段更新工程，以及10月26日東涌綫往來東涌至欣澳站列車服務提早約兩小時收車，以做路軌改道工作。港鐵表示，未來會繼續嚴格和謹慎權衡各項工程工序的需要，在有需要安排類似的車務調動時，及早作出完備的部署並通報各持份者。

另外，港鐵自2022年起迎來歷來最大的列車資產更新項目，計劃於2029年前引入93列新列車、即國產青島四方製Q-Train，取代市區綫第一代列車、即英製都城嘉慕M-Train，現時項目進展順利，截至2024年年底，港島綫及觀塘綫共有24列新列車投入服務。

另外，迪士尼綫的新列車預計於2028年投入服務；輕鐵亦完成採購40輛輕鐵車輛，其中30輛新輕鐵車輛用以更換第二期輕鐵車輛，其餘用作擴充車隊，全數已投入服務。除載客列車外，港鐵亦購入多部配置不同功能的維修車輛，以優化維修工程人員的工作流程，提升維修效率。