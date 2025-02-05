美國郵政｜香港郵政停寄美包裹　居港美婦無奈改寄情人節卡贈愛孫

美國郵政（USPS）公布自2月4日起，暫停接受來自中國和香港的包裹，信件則不受影響。今日（5日）在中環郵政總局，未見相關停收郵包告示，但櫃台職員表示，郵局已停收寄往美國的包裹，信件則仍然接受。有居港23年的美國婦人，本來打算寄禮物包裹予居於美國的孫兒，但知悉相關政策出台，暫時只能向孫兒寄出情人節賀卡。她無奈稱「好驚訝」，唯有嘗試改用其他速遞服務將禮物寄出。



美國郵政（USPS）宣布2月4日起，停收中國及香港的包裹，信件則不受影響。美國海關及邊境保衞局亦公布暫停來自中國和香港的小型包裹的清關和免稅入境安排。香港郵政的查詢電話錄音稱，香港郵政收到美國郵政通知，所有內載貨品的郵件服務即時暫停，信件服務則維持正常。

記者今午（5日）到中環郵政總局，未見停收告示。不過，記者向櫃台職員查詢，對方稱郵局已停收寄往美國包裹，但仍然可以寄出信件，也有一些欲寄包裹往美國的市民來查詢。

其中在港先後居住了23年的美國人Ann表示，本來想寄包裹予在美的孫兒，但今早得悉美國郵政停收中國和香港的包裹，故改為只寄出3張情人節卡。

她指平日都是經香港郵政寄包裹，平均一年3次使用服務，她稱「孫兒都在美國，生日、聖誕節都會寄禮物，例如玩具、中式燈籠」，對於是次停收的措施，感到十分驚訝。她正考慮使用其他速遞公司服務，但相信費用較昂貴。若其他公司之後都受限制，便要等下次回美國時，才把包裹一同帶回家鄉。

另外，有市民打算寄包裹予美國朋友，但被拒接收，該市民稱櫃台職員未有給予其他建議，但會嘗試使用其他速遞公司服務。