今日新聞8分鐘｜仁濟縫針案 5歲心悅逝｜3男女毀擋板掠13隻Labubu

東鐵綫故障｜太和站實施人流管理 一個月台上落客 有女乘客不適

由於東鐵綫近太和站附近有工程車故障，停在行車綫上，影響列車進出太和站，截至今日（5日）上午8時繁忙時間，東鐵綫列車仍然受阻。事故期間太和站只得一個月台上落客，人多擠迫。一名女乘客不適，由救護車送院。

姑侄八仙嶺遠足一度失聯獲救 6歲男童現低溫症須直升機送院

（周三凌晨1時45分更新消息）救援人員於周三（2月5日）凌晨1時許，在八仙嶺竹坑石澗尋回失蹤婦人及男童。他們兩人沒有受傷，但疑因山頭氣溫低，加上飢腸轆轆，男童出現低溫症徵狀，須由飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再由救護車送院治理。

大埔八仙嶺發生行山失蹤事件，初步得悉，事故涉及一名中年婦人、及其6歲侄兒。當局於周二（2月4日）晚上8時許接獲一名中年男子報案，指其妹妹（40餘歲）與其兒子（6歲），在八仙嶺行山時失蹤，並失去聯絡。

亦園村毆劫．內情｜事主網上接單鋪地台 偕表弟完工冇錢收兼失財

洪水橋今午（4日，年初七）發生的搶劫案，一名男子在亦園村一工地工作期間，突被群煞持鐵尺圍毆掠走財物後，逃去無蹤；男事主受傷送院。案件更多內情曝光，消息稱，男事主早前在網上刊登水電維修工程廣告，今早收到訂單後，偕表弟往亦園村一間木屋施工，詎料竣工後要求對方付款時，便遭多人伏擊打劫。

有片︱旺角七旬電動輪椅婦捱紅Van撞 熱心途人施援：婆婆有冇嘢

旺角發生驚險車禍。今日（4日）下午4時05分，一名年約70歲乘坐電動輪椅的老婦，在弼街與花園街交界被一輛紅頂小巴撞到，她報稱左邊身疼痛，幸無大礙，經救護員即場治理後，拒絕送院。

現場影片可見，車禍位置為交界彎位，事後婆婆坐在行人路鐵欄外的路壆，旁邊有一部電動輪椅，險被小巴夾住，多名熱心途人上前慰問：「婆婆有冇嘢？」

仁濟醫院女童縫針案｜消息：5歲女童心悅今早離世

現年5歲的女童黎心悅去年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口後，心臟驟停18分鐘，醫護人員隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，其後一直留醫瑪嘉烈醫院深切治療部，情況危殆。消息指，心悅今早（5日）離世。

醫院管理局九龍西醫院聯網發言人表示，心悅於本周初開始情況轉差，病情危殆，延至今日上午病情惡化離世。

天眼直擊｜3賊深水埗唱$240夾公仔無果 毀擋板伸手偷13隻Labubu

深水埗發生夾公仔舖竊案，揭發賊人「唱完錢、夾唔到、再偷竊」。犯案全程被涉事店舖閉路電視段拍下，可見今日（4日）凌晨，2男1女兌換共值240元的硬幣，全副功架「拗腰、屈膝、揈爪」夾公仔，惜屢敗屢戰仍接連敗北，最後把心一橫，毀壞夾公仔機的出口擋板，從兩部機的洞口伸手入內，掠走13隻大熱的「Labubu」公仔，期間離開多次又「變裝」折返。台主向《香港01》透露，遇竊公仔及被毀機器，共損失逾1萬元，警方正追緝3名賊人歸案。

攻港高德打車兩個月前開始UBER化 實測召喚到白牌車接單載客

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）於去年5月攻港，初時採用銀彈攻勢，主攻網約的士市場。惟時隔數個月，高德打車「放寬」審查，其合作服務商竟提供俗稱白牌車的無牌載客車輛，至少由去年12月已開始。

記者周二（4日）在應用程式點選經濟型車輛後，「秒速」獲安排一輛Tesla Model Y私家車接載往目的地，由葵芳前往旺角，連同付款及等車時間，耗時僅14分鐘，實收80.24元。運輸署查詢系統顯示，該車牌號碼並無獲發有效出租或取酬載客用途許可證，即確實為白牌車。

該司機透露，高德打車的合作服務商在最近一個多月開放白牌車，收取的佣金低於Uber，又指不擔心遭到放蛇。的士業界則指，高德打車早於兩年前曾承諾在港只營運網約的士業務，對消息感到非常不滿及震驚。

截至周二晚上10時正，高德地圖未有回應。運輸及物流局重申，現時本港的個人化點對點交通服務，僅限的士或持有有效出租汽車許可證的車輛提供。

啟德體育園演練｜模擬觀眾充電器起火 中場休息時球迷與球員對罵

啟德體育園主場館今晚（4日）舉行5萬人演練，並首次打開天幕測試。是次演練有模擬小型火警等突發事件，包括有觀眾的充電器冒煙，以及有球迷在中場休息期間與球員對罵，並闖入球員通道等。

美國郵政局：即日起暫停接受來自中國和香港入境的包裹

根據美國郵政局網站（USPS）公布，美國郵政局自2月4日起將暫停接受來自中國和香港入境的包裹，直到另行通知；但來自中國和香港的信件則不會受到影響。