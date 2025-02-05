黎智英接受盤問｜控方指黎常追問初選進度　黎稱所有民主派都關心

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（5日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第36天自辯。黎早上被控方盤問下，承認他自稱不關注初選並不屬實。控方下午進一步引用黎的訊息，顯示黎除了會找李永達等人，以了解初選情況，他並曾向李稱初選進度緩慢，李即回應會催促戴耀廷等人；對於陳梓華能「收風」得知黃之鋒、岑敖暉等人不想被初選約束，黎更回應說要處理他們。黎認對陳有這人脈感驚訝，但重申他不涉初選，在這層面上他不關心，但他關注初選的進度，希望初選繼續，並指這是所有民主派都關心的事。



黎智英被盤問下認關注初選，又稱所有民主派都關心。（盧翊銘攝）

黎智英曾向李永達稱覺初選進度緩慢，李即稱會向戴耀廷等人反映。（資料圖片）

曾約李永達等人問初選進度

黎智英下午作供時指，他沒有涉及初選，亦沒有為初選提供財政支持，但同意《蘋果》向初選提供平台。控方展示黎於2020年2月3日向李永達發送的訊息問：「是否可以找幾位大佬聚一聚，跟進一下初選情況？」李永達稱已相約李柱銘、何俊仁、李卓人、林卓廷和黃浩銘午膳。黎指參與飯局的人不涉初選，但知道初選的進展，他在飯局中亦有問及初選。

質疑黎一直有與陳梓華討論初選

控方又問及陳梓華於2020年2月26日，傳送給黎的訊息，訊息指朱凱廸、何桂藍、黃之鋒、張崑陽、羅冠聰及岑敖暉不想被初選約束，黎回覆：「我們需處理他們」。黎在主問時稱，陳梓華當時在訊息中突然講及此事。控方今盤問時質疑，黎和陳一直有討論初選，因此陳的訊息非突然提起。黎稱他是驚訝陳有此等人脈，收到這些消息，所以認為訊息屬始料不及。

黎智英稱對陳梓華(圖)有人脈知黃之鋒等人的想法感到驚訝。(資料圖片)

認對初選感興趣

控方亦質疑他若不關心初選，為何追問進度。法官杜麗冰亦指，黎回覆陳梓華有關初選的訊息稱：「我們需處理他們」，認為黎應是關心初選。黎回應稱他不涉初選，在這層面上不關心初選，但他關注初選的進度。法官李運騰即澄清，他們不是指黎有份組織初選，而是指他對此感興趣。黎同意對初選感興趣，承認他用字不當。法官李素蘭問，黎和陳梓華在訊息中討論初選時，是否為意和關心初選，黎回答：是。

曾向李永達指初選進度緩慢

黎其後把陳的訊息，轉發予李卓人等人，李卓人回覆稱，會把這事告知戴耀廷和區諾軒。黎於同年3月3日向李永達發訊息，指初選的進度略為緩慢，李永達回覆稱將會催促戴耀廷和區諾軒。

黎所有民主派都關心初選

黎於同年7月1日向李卓人發送訊息，指《國安法》生效後，有黃店不敢提供場地成為初選的票站。黎稱當時希望初選繼續進行。被問及當時是否關心初選時，黎指所有民主派都關心。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要