今日新聞8分鐘｜Tesla轉彎失控釀3傷｜緬甸詐騙營春晚表演APT.

東半山司徒拔道12歲男學生捱穿梭巴士撞 半昏迷送院搶救

今日（6日）上午8時45分，東半山司徒拔道18號對出位置，一輛屋苑穿梭巴士撞倒一名12歲男學生。救援人員接報到場，男學生陷入半昏迷狀態，傷者隨即被送往瑪麗醫院搶救，其後恢復清醒。警方正調查事故成因。

有片｜西區副食品批發市場雜物起火 黑煙席捲上空 消防開喉救熄

西區堅尼地城今日（5日）發生火警。晚上約9時15分，豐物道西區副食物品批發市場一處橋底空地，疑有發泡膠箱及紙皮起火，濃煙席捲上空，驚動多人報案。

現場影片可見火勢猛烈，火焰一度高如一層樓，大量黑煙湧出，飄散半空，附近一帶煙霧瀰漫，副食品批發市場內有人以水喉射水嘗試救火。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及拖喉灌救，火勢迅速在15分鐘內救熄，幸事件中無人受傷。

居屋啟欣苑預製廚廁無通知 禁改間隔 業主臨收樓撻訂蝕10多萬

房委會「居屋2022」各屋苑去年起陸續入伙，不過近日最新入伙、位於啟德的啟欣苑出現爭議。有啟欣苑業主在網上反映，原先打算裝修改廚廁間隔，增加實用性，但收樓後才獲通知，單位的廚廁均為「預製組件」，其間隔不能改動，裝修頓時大失預算。

有綠表準業主到即將收鎖匙上樓前一刻，才發現自己購入不能改動間隔的「積木屋」，忍痛「撻訂」，損失10多萬元，打算向房署追回訂金。《香港01》已就事件向房署查詢，正等候回覆。

車Cam曝光｜西九龍走廊7車相撞 事發前私家車沿路肩高速飆上

西九龍走廊今日（6日）發生7車連環相撞，涉及一輛輕貨、一輛的士及5輛私家車，幸無釀成嚴重傷亡，一名私家車男司機頸傷送院治理。

網上流傳一段車Cam顯示，事發前兩條行車線的車輛均有序行駛，突然一輛黑色私家車從左邊路肩，高速飆上穿插在慢線的不同車旁。未幾，所有汽車均需收慢，相信前方發生意外。有網民直批司機「自制三線行車」行為危險。

長沙灣Tesla轉彎失控剷安全島釀3傷 再撼七人車 女學生捱撞昏迷

長沙灣發生嚴重交通意外。今日（6日）下午1時，警方接獲報案指，深旺道近興華街西交界，有兩輛私家車相撞，一輛Tesla私家車失控剷上安全島及撞倒2名14歲中三女學生，其中一名女學生被夾在兩車中間，陷入昏迷。意外波及一名男途人。3名傷者分別送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院救治，昏迷的女學生送院後恢復清醒。警方正調查事故成因。

觀塘牛頭角道小黑貓誤竄入巴士底 消防愛協合力救出

今日（6日）早上近10時，觀塘牛頭角道、近觀塘花園大廈喜鵲樓對開巴士站，有途人及乘客發現有貓跑入巴士車底，遂通知車長停車並報案求助。消防及愛協人員到場救援。

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞 表演「APT」全場high爆

緬甸妙瓦底最大電信詐騙園區「亞太城」在今年春節除夕夜大搞慶功會，高喊「再創輝煌」，而且更有多場表演環節，甚至有女子在台上大跳洗腦歌「APT」，相關片段在網絡瘋傳。

《頭條新聞》被指辱警港台工會上訴得直 通訊局申到終審上訴被拒

已停播的港台電視節目《頭條新聞》，被指2020年播出的其中一集，有污衊和侮辱警方的內容而遭通訊局警告。香港電台工會及記協在司法覆核獲裁定部份勝訴。通訊局和工會其後再提出上訴，去年9月上訴得直，獲撤銷所有警告。通訊局不滿結果，向高等法院上訴庭申請終審法院上訴許可。上訴庭今（6日）頒判辭拒向通訊局批出上訴許可，局方須付18萬元訟費。

美國加徵關稅影響｜丘應樺斥美方損害各方利益 研是否違世貿規定

美國海關及邊境保衛局公布，對來自中國的商品徵收額外10%關稅，同樣適用於香港。香港商務及經濟發展局局長丘應樺今（6日）在電台節目指，美國做法無視香港作為世貿組織的單獨成員，對其感到強烈不滿，不排除會根據世貿規則採取行動，敦促美國盡快糾正錯誤。

印度運河驚見「超粗巨蟒」！猛男靠個「勇」字 徒手將牠拉上橋

印度一名男子近日發現運河中有條巨蟒，決定徒手將其拉出；過程中雖然兇猛的蛇曾經發動攻擊，但男子巧妙躲開，最後成功將其拉出水面，影片引起數百萬人關注。

《印度斯坦時報》報道，根據Instagram用戶「vishal snake saver」分享的影片，男子發現水中巨蟒後，先是用鉤子勾住蛇身，接着握住尾部，試圖單手將其拉出。

大熊貓BB首度亮相見傳媒 家姐爬樹技巧高 貼心讓細佬睡覺｜有片

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於2月16日與公眾見面。海洋公園今早（6日）邀請傳媒探望兩姐弟，不過牠們今早起床後立即玩耍，其後一直在樹上睡覺，只露出可愛的小屁股。園方透露，兩姐弟最初都喜愛睡在較低的樹椏位置，但家姐的爬樹技巧較高超，故貼心地讓座給細佬。