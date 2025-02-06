中大設致真交叉數學科學院　下學年推8年制課程　招資優生跳級讀

中大成立致真交叉數學科學院，下學年起開設8年制課程，與清華大學求真書院模式類近，會招收中三至高中學生，致力培育數學科學人才，本月22日及23日將辦首輪入學試。



課程初擬每年招收40個學生，包括10個本地生、30個非本地生。被問到本地生相對比例低、會否不公平，創院院長丘成桐表示，「唔係咁嚴格的分配，至少要有10個香港學生」，故毋須擔心不公平。他說，反而擔心能達標者不多、本地生不到10個，希望能刺激香港學生的質素，與內地看齊。



中大今（6日）舉辦致真交叉數學科學院的啟動典禮，教育局長蔡若蓮、中大校長盧煜明及創院院長丘成桐等出席作主禮嘉賓。蔡若蓮致辭時表示，相信學院能加強留學香港的吸引力，其教學研究模式具備前瞻性和創新性，有助香港成為國際創新科技中心。

學院下學年開設首屆八年制課程，與求真書院及復旦大學等合作，涵蓋3年數學基礎訓練、2年科研訓練，以及3年博士訓練。研究範圍包括基礎及應用數學、人工智能及大數據處理等。

院長丘成桐表示，「有世界一流學生，就有世界一流學者」，相信學院能吸引到世界各地學者。（吳綽詩攝）

院長丘成桐為中大博文訪問講座教授及數學科學研究所所長。丘致辭時表示，成立學院是希望重現香港在50至70年代培育多名世界級學者的輝煌歷史，「有絕對信心會成功」。他以清華大學求真書院為例，成立3年半以來，已有20多個初三入讀的學生正攻讀博士，預計他們20歲就完成博士，稱學生質素甚至哈佛大學生優越。

他續道，「有世界一流學生，就有世界一流學者」，反之亦然，是互為因果，相信學院能吸引到世界各地學者，又認為相比內地，外國學者對香港環境較熟悉，願意來港服務，「一講起香港，覺得不一樣，講英文不會有困難，同歐美讀書一樣。」

首輪入學試2月22日及23日舉辦

收生方面，入學試由學院及求真書院共同舉辦。學院亦會取錄通過入學預備要求，但無參加本港中學文憑試或內地高考等地區或國家的資優生，並為有意入學的中學生提供入學試預備課程。

中大署理常務副校長潘偉賢表示，課程入學試將於2月22日及23日舉行。收費方面，她表示，課程首階段學費與本科課程學費和安排相同，以25/26學年，本地生學費為44,500元；非本地生學費為178,000元。至於博士階段則按目前博士課程學費收取。

丘成桐表示，入學試水平與求真書院相若，並會有3個月預科，視乎其進步程度，決定其能否繼續課程，強調會謹慎收生。至於有沒有最低年齡限制，基本上中三至高中都會接收，而若中二生達到水平、足夠成熟，亦會考慮。

盧煜明表示，由於課程是新的創新性項目，教資會將資助部分本地生學位。（吳綽詩攝）

每年取錄40個學生 本地生佔四分一 課程獲政府資助

課程初擬每年招收40個學生，包括10個本地生、30個非本地生。被問到本地生比例會否較少相對較低、會否不公平，丘表示「唔係咁嚴格的分配，至少要有10個香港學生」，他說假如有超過20個本地生達標，也會照收，無需擔心不公平。他續道，反為擔心本地生不到10個，希望作為挑戰，能刺激香港學生的質素，與內地看齊。

至於學位有沒有資助，盧煜明表示，就10個本地生學位，由於課程是新的創新性項目，故教資會將資助部分學位。他又指，整個課程培育人才的時間以十年計，希望社會善長人翁能夠資助，當然若政府財政容許，亦希望有資助。

丘成桐指，項目為中大與上海市的合作，因此有需要內地亦會資助，不需擔心經費問題。