西貢相思灣原居民涉「套丁」　與發展商串謀詐騙地政署　認罪候判

西貢相思灣原居民涉「套丁」，他向地政總署申請興建丁屋期間與發展商串謀，並訛稱他是相關地段的唯一業權人，在丁屋建成後，他分得該丁屋的其中一層。該原居民早前被廉政公署拘控，他今（7日）在觀塘法院承認串謀欺騙罪，裁判官梁嘉琪將案件押後至2月25日判刑，並將被告還押懲教署看管，以待索取被告的背景報告。



被告黃詠康，50歲，西貢原居民，承認一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

被告黃詠康在觀塘法院認罪．(資料圖片)

丁權不可轉讓

根據新界小型屋宇政策(丁屋政策)，每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，但有關「丁權」不可轉讓。

被告1998年已申請在村內建屋

案情透露，被告是西貢相思灣村原居民，他於1998年9月向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。申請過程中，被告與發展商鍾鏡華(鍾)串謀向地政總署作出虛假陳述。

被告訛稱是相關地段唯一業權人

地政總署於2018年批准他興建丁屋。被告訛稱他是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，而他亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理其土地地段或相關權益。

廉署發現被告與他人達成協議

廉署早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告與鍾達成協議，被告行使「丁權」，而鍾為他建屋，丁屋完成興建後，被告可獲分其中一層單位，其餘兩層單位的業權則屬鍾。涉案丁屋於2021年落成。

案件編號﹕KTCC 2126/2024