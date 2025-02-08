今日新聞8分鐘｜奪命工傷 公司無召救護車｜泰警拘2華籍電騙首腦

2元乘車｜在任時放寬優惠至60歲 林鄭以微笑回應收緊是否合理

2元乘車優惠檢討結果，料本月26日財政預算案公布，會否削減60至64歲人士的優惠成為焦點。在任期間將2元乘車優惠的門檻由65歲降至60歲的前特首林鄭月娥，未有回應收緊優惠是否合理，亦無回答當時有否考慮到政府的財政負擔，只是全程以微笑面對記者。

極危險！大媽騎電動三輪車亂闖尖沙咀馬路 短裙少女站身旁惹關注

豈可亂闖馬路！近日網傳影片，1名大媽騎着三輪車在尖沙咀廣東道上行駛，而她身旁還有1名短裙少女站到馬路上。車流在兩人旁穿過，場面驚險，但兩人卻十分淡定。疑有人乘車經過發現異狀，於是舉機拍攝並上傳至網上。網民都認為兩人不應亂闖馬路，並批評她們「累己累人」、「搞到香港烏煙瘴氣」。

山頂遊客遭打荷包 蘭桂芳醉男被偷手機 警打擊「扒手黨」拘3人

中區警區聯同港島總區刑事部，一連兩周（1月26日至2月8日）展開代號「護甲」的執法行動，打擊港島區內，尤其是熱門旅遊景點內，發生的扒竊及盜用信用卡案件。其中，警方在3日內偵破2宗案件，扒手分別於太平山頂偷取遊客銀包及狂碌信用卡，以及在中環蘭桂坊偷醉漢電話。警方就兩案拘捕3名外籍男子，來自蒙古及非洲，分別涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，並檢獲手袋、銀包、信用卡、疑犯案發時所穿衣物、不同國家紙幣、手機、名牌物品等證物。

汪小菲張蘭抖音帳號遭無限期封禁 官方：不尊重逝者傷害公眾感情

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲，震驚各界。但大S前婆婆張蘭乾兒子夏健卻被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，張蘭更點讚，炒作流量的行為引發眾怒。對此，抖音官方發布聲明宣布張蘭、汪小菲、張蘭乾兒子夏健的抖音帳號將被無限期封禁。

屯門地盤奪命工作事故 40歲男工由判頭駕車送院後不治

屯門一個地盤發生奪命工作事故。今日（7日）下午5時40分，警方接獲屯門符禮修路9號近屯興路一工地職員報案，指一名40歲泰籍男工人懷疑工作期間感到不適，自行前往屯門醫院治理，其後惜告不治。警方起初將案件列作「工業意外」，其後改列「送院時死亡」，詳細情況及意外成因仍有待調查。

泰國警方曼谷破門逮2中國籍電騙集團首腦 檢獲Labubu及大量手機

泰國總理佩通坦訪問中國內地之際，泰國警方釋出搗破詐騙集團據點的畫面。當地大批警察衝入曼谷一處豪宅，壓制兩名疑似詐騙集團主腦的中國男子，並在屋內檢獲價值約350萬港元的現金和精品，包括熱炒的Labubu「大夏」，以及大量手機和電話卡。

警方國安處拘26歲男 暫控意圖妨礙司法公正 案件本周六提堂

警方表示，警務處國家安全處本周四（6日）拘捕一名26歲男子，涉嫌「妨礙司法公正」，本周五（7日）暫控該男子一項 「作出一項或一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪 。

流感｜許樹昌稱隨外遊人士返港 月底達高峰 流感季持續至三四月

流感仍然處於高峰期，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港流感高峰期「未到頂」，隨著多人外遊回港，感染後將病毒帶回香港，預計月底才見頂，之後需時回落，估計今季流感持續到三、四月。他又提醒，渣馬周日（9日）舉行、人多聚集，跑手若有病徵應避免參賽。

衞生署署長林文健表示，截至周三（5日）流感季已踏入高峰點，現時本港主要受甲型H1病毒影響。他提醒，中小學在農曆年假復課後，流感活躍度有機會再次上升，呼籲市民盡快接種流感疫苗。

意大利雪山生死一刻曝光 德國男子滑雪時遇雪崩大難不死│有片

一名德國男子在意大利滑雪時遭遇雪崩，連人帶雪衝落山坡，男子被大雪吞沒，並被推向一個約 50 公尺高的懸崖身受重傷。所幸他最終被直昇機救出，大難不死，當事人直言慶幸自己很幸運。這段可怕的經歷被人拍攝下來，並在網絡上瘋傳。

15cm縫隙也穿得過！巴西驚現離奇失車事件 只因賊人懂「縮骨功」

巴西一處民居日前遭竊，但鐵門絲毫沒被破壞。屋主調閱監視器才發現，是小偷施展縮骨功，透過鐵門15厘米縫隙鑽入車庫。