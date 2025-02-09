渣馬2025｜天文台預測今早天氣寒冷　跑手穿膠雨衣貼䁔包防風保暖

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，天文台料清晨市區（尖沙咀天文台總部）氣溫或跌至攝氏11度，一眾跑手凌晨於寒風中起跑。今早5時許，在全馬及半馬起步點的尖沙咀只有約13度，有到來熱身的跑手，穿上膠雨衣和貼䁔包防風保暖。



渣打馬拉松2025在2月9日舉行，半馬拉松挑戰組清晨5時半在尖沙咀彌敦道起跑。（周令知攝)

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參加半馬的李小姐在背部貼了一些䁔包，以應對寒冷天氣。（洪戩昊攝）

今年渣馬參賽名額維持約74,000 個，賽事共設馬拉松、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，十公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

渣打馬拉松2025在2月9日舉行，半馬及全馬在尖沙咀彌敦道起跑，一眾跑手天未光就到場熱身。風大加上天氣寒冷，不少跑手穿上膠雨衣擋風保溫。（周令知攝)

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參加半馬的李小姐有很多裝備應對寒冷天氣，除了穿上塑膠兩衣外，更在背部貼了一些䁔包。她已參加了很多屆渣馬，只有天氣寒冷時才會出動這些裝備。被問及備戰情況，她一笑置之：「都係享受下啫。」

已移民加拿大30年的鄭先生只是第二次參加渣馬，今次乘着回港辦理證件順便參加。雖然本身在加拿大也有參與馬拉松，但他指渣馬對他有特殊意義，「我喺呢度出世，都想喺度跑好啲。再加上同聲同氣，好多朋友喺度吖嘛。」

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