渣馬2025｜實測東區走廊13.9度　10公里賽跑手：唔夠凍

渣打馬拉松2025今日（9日）舉行，天文台料清晨市區（尖沙咀天文台總部）氣溫或跌至攝氏11度，一眾跑手凌晨於寒風中起跑。在10公里賽事起點的東區走廊，不少參賽者提前到場熱身。起跑之時，大會宣布實測現場氣溫為13.9度，有受訪跑手堅稱「唔夠凍」，認為天氣凍加上乾燥對造時間有利，希望可創佳績。



渣打馬拉松2025在2月9日舉行，十公里挑戰組開跑在清晨5時30分起跑，其時氣溫為13.9度，天還未光。（夏家朗攝)

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今年渣馬參賽名額維持約74,000 個，賽事共設馬拉松、半馬拉松、十公里賽及輪椅賽項目，並提供傷健人士名額，以及沿用上屆的賽道。馬拉松及半馬拉松由尖沙咀彌敦道出發，十公里賽以東區走廊作起點，輪椅賽則由灣仔運動場出發。所有比賽均以維多利亞公園作為終點。

東區走廊今年一如往年，是渣打香港馬拉松10公里比賽的場地，挑戰組清晨5時半開賽，未到5時，已有不少跑手到起點前熱身。天文台預計今早氣溫跌至11度，不少跑手都穿上膠雨衣保暖，起跑前大會宣布現場氣溫為13.9度。

余先生與跑會10多名成員一同參賽，他表示心情興奮，有信心在隊友支持和陪伴下，可以做到好成績，又期望可以跑入34分鐘內，破個人紀錄。他又認為天氣凍加上乾燥對造時間有利，希望可創佳績。

穿上雨衣的曾先生曾在2度天氣下作賽，他認為今日不夠凍。雖然如此，他仍有提早到場跑了兩、三公里熱身。今年是第三年參賽的曾先生又指，有信心可以破個人紀錄，仍會以平常心享受比賽。

人生第二次參加十公里賽的馮先生3時多便起床，提早到場熱身。他表示今年比上年凍，但指「凍都有凍嘅跑法」，稱自己反而怕濕熱，被問到天氣較凍會有何策略，他指最重要係是跟隨自己的步伐，不要受旁人影響。

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