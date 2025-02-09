控煙︱盧寵茂：控煙十招擬4月交立會　最快明年禁非薄荷類加味煙

醫務衞生局去年六月公布控煙「加辣」十招，社會部分人士及煙草商反對。局長盧寵茂今日（9日）認為煙商反對，證明政府政策方向觸及他們的痛點。



當局原本計劃去年底將加強控煙修例草案提交立法會，盧寵茂最新指目標今年4月提交，包括「控煙十招」。部份措施會分期進行，最快明年率先禁止非薄荷類加味煙等。政府又有意明年中，禁止市民在公共地方管有電子煙彈，以打擊有人吸食「太空油」毒品。



政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。（資料圖片）

明年先增私煙罰則 再逐步禁止加味煙

盧寵茂今日在電視節目中透露，明年會先增加私煙罰則，及在完稅煙加標籤識別等，然後禁止非薄荷味類加味煙，再進一步禁薄荷味加味煙，不會訂明。加味水煙亦會按此安排處理。他又說，現時有4成煙民吸食加味煙，當中過半為「薄荷煙」。

他否認當局「嘆慢板」，指薄荷煙歷史較久，當局先以非薄荷味類加味煙作試點，會令政策較易落實。盧寵茂續稱，將來所有入口用作售賣用途的香煙，都需要驗證是否有加味成份，分類方法不會有混亂情況。他又認為社會上有很多反對聲音，特別是來自煙草商，就證明當局打擊加味煙是打擊到他們的痛點。

盧寵茂（黃浩謙攝）

居民入境能帶最多20包完稅加味煙

入境人士包括香港居民，仍可免稅攜帶19支加味煙入境。盧寵茂指完稅後市民可帶更多，但只可自用，初步預計最多20包。他表示是考慮到執法的困難，不可能在關口「逐支煙攞出來聞」有否加味。

預計明年中禁公共地方管有電子煙彈

政府2022年起禁止進口及買賣電子煙，但市民仍可管有。盧寵茂指近年有人利用電子煙來掩飾吸食「太空油」毒品，有必要禁止，預計明年中禁止禁止市民在公共地方管有電子煙彈，「因為冇煙彈，煙機就冇用」。他又指會設過渡期，讓市民處理存貨。