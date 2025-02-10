亞冬運｜港冰球員被毆　土庫曼4球員即時停賽　霍啟剛：處理公平

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，港隊昨（9日）於男子冰球小組賽C組賽事中以5比1贏土庫曼隊。兩隊賽後握手時，有港隊球員被人扯頭盔，向前倒地，亦有土庫曼球員揮拳。



國際冰球總會今（10日）裁定4名土庫曼運動員被罰即時停賽，將不能參與亞冬運其餘賽事。亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛表示歡迎，認為國際冰總迅速回應且公平處理。3名受傷港隊冰球員無大礙，今晚如期出戰對吉爾吉斯斯坦的八強賽事。



有土庫曼球員向港隊16號球員揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

有土庫曼球員向港隊16號球員揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

土庫曼4名球員即時停賽 霍啟剛歡迎

港協暨奧委會下午接獲通知，國際冰球總會判處4名土庫曼冰球球員即時停賽。港隊代表團團長霍啟剛表示，他親自向相關單位交涉，要求作出紀律懲處。他歡迎國際冰總決定，形容是迅速回應和公平處理。

不論賽果如何，運動員都不應遭受暴力對待，這絕非文明社會所願見。 亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛

3名受傷港隊球員沒大礙 今晚出戰八強賽

霍啟剛指3名受傷港隊冰球員，其中一人手部需縫針，經治療後均無大礙，今晚（10日）如期出戰對吉爾吉斯斯坦的八強賽事。

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賽後握手環節 港隊球員被扯頭盔倒地

多條片段顯示穿白衣的港隊球員與綠衣的土庫曼球員賽後握手。港隊4號球員突然被人拉着頭盔，他向前倒地。接着有人拿着頭盔向冰面揮動，穿黑白間條上衣的球證坐在地上，抱着一名港隊球員。

土庫曼隊25號球員推撞多名港隊球員，再有另一名土庫曼球員向港隊16號球員揮拳，他隨即倒地、頭盔飛脫。之後再有兩名港隊球員被拉跌，多名綠衫球員圍着，有人揮拳，亦有人揮動冰球棍。

▼逐格睇 2月9日香港冰球代表隊與土庫曼隊衝突▼



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