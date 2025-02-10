港冰球員被毆｜土庫曼場上已動武揮桿犯規　有人賽後拳打同一港將

正在哈爾濱舉行的第九屆亞洲冬季運動會，港隊昨（9日）於男子冰球小組賽C組賽事「八強生死戰」中，以5比1贏土庫曼隊。賽後握手時，港隊球員被對方襲擊，拉扯頭盔及揮拳等，三人受傷。土庫曼隊有球員因打架即場被罰，國際冰球總會今日（10日）再裁定4名球員罰停賽，不能參與餘下亞冬運。



賽後施襲的土庫曼球員，比賽期間已多次因行為粗暴、肘擊及用球桿攻擊他人等被罰離場2分鐘。有涉事球員場上撞向香港球員，賽後再度向同一港將揮拳。比賽期間亦有兩名土庫曼球員「夾擊」港將。



2025年2月9日，在哈爾濱冰球館進行的亞冬會男子冰球C組賽事，中國香港隊與土庫曼隊在比賽結束後爆發激烈衝突。（央視影片截圖）

土庫曼犯規16次 港隊13次

亞冬運男子冰球項目共有14支球隊，A組6支球隊自動晉級八強；B組及C組各四支球隊，每組首名晉級八強。同屬C組的港隊及土庫曼，早前均在首兩戰擊敗澳門及印度。因此，昨日（9日）的比賽是雙方爭取出線八強的「生死對決」。

翻查直播片段，60分鐘的比賽充滿「火藥味」，雙方曾有球員因犯規被判罰離場2分鐘。其中，土庫曼球員犯規次數多達16次，較港隊多3次。港隊在首節領先3：1下，第二節再攻入兩球，以5：1擊敗土庫曼。

港隊冰球代表隊以5比1，成功晉身八強。(影片截圖)

土庫曼10號球員撞16號港將 賽後再出拳

土庫曼10號球員 Arslan Geldimyradov，賽事期間疑似故意撞向16號港隊成員，逼使對方緊貼圍板。賽後握手環節，10號球員再次施襲，向港隊16號球員出拳，連頭盔也被打致飛脫。

土庫曼10號球員，在賽事期間，已疑似故意衝撞16號港隊成員。（央視截圖）

賽後握手環節，土庫曼10號球員向港隊16號球員揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

▼ 賽後握手環節 土庫曼10號球員向16號港將揮拳 ▼



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土庫曼兩球員疑冰球場上合力施襲

另外，土庫曼17號球員Begench Dovletmyradov及22號Erkin Kakabayev亦曾有一次「合力」施襲犯規。當時土庫曼22號與港隊球員爭持，雙方有碰撞。22號將港隊球員按在牆壁，土庫曼17號球員隨即撞向港隊球員。事後17號球員因肘擊（Elbowing）罰離場兩分鐘。

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土庫曼3將行為不當 場上多次肘擊、球桿攻擊

在亞冬運大會網站中，土庫曼10號、17號及22號球員，在官方紀錄中都被判「Game Misconduct」（行為不當）。

該三名球員在賽事期間，亦分別多次因粗暴行為（Roughing）、肘擊（elbowing）及用球桿攻擊人（Slashing）等，而被處罰。

▼逐格睇 2月9日香港冰球代表隊與土庫曼隊衝突▼

