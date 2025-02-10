禁加味水煙 衞署：僅一成酒吧准吸食影響微 新加坡全禁無損旅業
撰文：董素琛
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長遠煙草政策關注組今（10日）召開記者會，指八成受訪者認為，若政府禁售加味水煙等產品，會影響本地酒吧生意。衞生署指，香港現時只有約一成酒吧有戶外地方供人合法吸食捲煙或水煙，禁止售賣加味香煙及加味水煙對酒吧影響輕微。
衞生署指新加坡採取更進取的禁煙措施，於2016年禁止入口和售賣所有水煙，認為「有關禁令沒有影響當地旅遊業」。
食肆酒吧室內禁煙 僅一成酒吧有戶外吸煙區
長遠煙草政策關注組今（10日）召開記者會，指八成受訪者認為，若政府禁售加熱味水煙或加味水煙，包括果味煙及薄荷煙，會降低市民於本地酒吧的消費意慾。
衞生署不點名回應，指所有食肆及酒吧的室內地方均為法定禁煙區。任何人於酒吧的室內區域吸煙，包括吸食水煙即屬違法，法例已實行多年。
署方指香港現時只有約一成酒吧，有戶外地方可供人合法吸食捲煙或水煙，認為禁售加味香煙或水煙對酒吧影響輕微。政府會考慮新控煙政策生效前設立適應期，讓市民及酒吧業界有時間配合。
衞生署：新加坡全禁水煙沒影響旅遊業
有團體提及內地及鄰近地區沒有類似禁煙措施，認為香港作為國際旅遊城市，控煙措施應考慮到旅客需要。衞生署反駁指，其他地區有更進取措施，例如新加坡於2016年禁止入口和售賣所有水煙，又稱「有關禁令並沒有影響當地旅遊業」。
衞生署指，會密切監察及持續執法，嚴厲打擊在酒吧非法吸煙活動。
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