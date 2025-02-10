黎智英接受盤問｜被指將修例與監控等並談誤導公眾　黎：一派胡言

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（10日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎第39天自辯。控方下午就黎是否有向《蘋果日報》下編採指示作盤問，指黎在7.1衝擊立法會事件後，向時任副社長陳沛敏發訊息稱：「要盡量大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省。」指黎是在下編採指示，黎認那是指示，重申他想其他人明白年輕人。控方繼而指黎將修例與新聞自由及監控等拉上關係，指黎是想誤導公眾，煽動他人憎恨中港政府。黎即回應說：「一派胡言。」



黎智英承認他在7.1示者衝擊立法會新聞上，有向《蘋果日報》高層下編採指示。（資料圖片）

黎智英認為，年青人在衝擊立法會上做錯了事，但他想其他人明白年輕人的心聲。(資料圖片)

承認著報道年輕人心聲是編採指示

黎智英自辯時同意他在《蘋果日報》報道陳方安生會見美國時任副總統彭斯，及「一人一信救香港」行動，曾發出編採指示。控方今盤問時，指黎在2019年的示威者在7.1衝擊立法會事件後，有向時任《蘋果》副社長陳沛敏傳送訊息稱：「明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上事爭取市民諒解和支持，得以平反？」和：「盡量大做特做令年輕人獲得同情，令指責他們的市民反省。」黎稱當時年輕人做了可怕的事，但希望讓他人能了解年輕人的心聲。他不想此事損害反修例運動，令運動得以延續。控方指黎是給予編採指示，黎同意。

報道大陸做生意的危險不是指示

控方繼而指黎於2019年3月30日向陳沛敏發訊息稱：「今日頭條做得很好，只是沒有說做大陸新聞分分鐘被視為揭露國家機密，和批評中國政府文章會被標籤顛覆國家安全等罪名，但很好了，請繼續做在大陸做生意的香港上任面對的危險，嚇壞哪些生意佬讓建制派不敢造次。 」控方指黎想傳播恐懼，他否認，解釋只是想告知讀者，修例有何危險，他們知道後，便會感到害怕。他亦否認該訊息屬編採指示。

認以蘋果作為反對修例的工具

控方繼而引述《蘋果》同年4月1日的報道，提及黎參與反修例遊行，並向記者稱：「呢單嘢好緊要㗎大佬，呢單嘢過咗，我哋冇得做㗎！傳媒冇得做㗎！你話報道大陸新聞，佢（大陸政府）話你揭露國家機密；你批評佢，佢又話你顛覆國家安全，咁就冇㗎嘞，新聞自由依家少少都冇埋㗎喇。」控方指，修例與新聞自由無關，黎當時誤導公眾，煽動他人憎恨中港政府。黎即說：「一派胡言。」法官李運騰問黎是否以《蘋果》作為工具，反對修例，黎同意。李官續問，黎有否和其他高層討論此事，黎稱沒有，指市民當時反對修例，《蘋果》亦反映此民意。

黎否認向讀者傳播恐懼

黎於同月28日在《蘋果》刊登的文章〈請站出來保住最後防線〉，當中提及：「《逃犯條例》修訂可能與你無關，但是對你必然會產生恐佈分子襲擊的效應，你即使無罪也變成了待宰的羔羊。」控方指，黎把修例與恐佈分子襲擊的效應比較，黎否認。就他在文中稱：「現在大陸對人民的嚴苛監控，也會在我們膽怯噤如寒蟬下慢慢地在港進行……」控方指修例和監控無關，黎稱此屬其推測，並否認向讀者傳播恐懼。

訊息提點火只是比喻

此外，黎於同月29日給李柱銘發送訊息稱：「是否可以考慮包圍禮賓府，要求林鄭與市民或泛民對話。這不會迫得她出來對話.....我們應處處點火引發市民留意逃犯條例嚴重性。」黎稱「點火」只是比喻，不是縱火。控方質疑黎在背後出謀劃策，黎否認，指他只是提出建議。他亦有向何俊仁、李卓人和李永達傳送該訊息。

提海報造型是建議而非指示

控方續問及同年11月16日，黎向陳沛效發送的訊息稱：「是否可以海報做長形些，看到警察身體較多，因而殘暴效果更大」。陳把圖片傳給黎，控方展示該些圖片，均為示威者被警員制服，並印有口號「請投票 止警暴」。黎強調該訊息不是編採指示，只是向陳提供意見，以加強警暴的效果。該些海報是原為民主派印製，給予他們派發，之後改為隨報附送。黎又稱，因他曾從事時裝生意，因此陳就形覺效果方面問其意見。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要