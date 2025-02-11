黎智英受盤問｜曾叫編採考慮令更多人上街　黎稱不屬編採指示

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第40天自辯。控方就黎向《蘋果日報》作編採指示作盤問，指黎曾向編採人員發訊息稱情況太靜，著他們考慮如何令更多人上街。黎否認這是編採指示。控方又質疑黎早前供稱不知袁弓夷影片內容，但有訊息顯示袁的女兒袁彌明事前曾向黎發送謄本，黎稱他記錯了。



黎智英稱叫編採考慮叫更多人上街並不屬編採指示。

指情況太靜叫編採考慮令更多人上街

控方就黎智英向《蘋果日報》高層發出的編採指示作出盤問︳指黎於2019年4月時，曾向時任壹傳媒行政總裁張劍虹和副社長陳沛敏發訊息，指當時情況「太靜」，著他們考慮如何令更多人上街遊行。黎否認屬編採指示，只是著他們考慮如何令更多人參與遊行。

黎曾問不撤不散可否成標題

控方繼而問及，黎於2019年6月15日向陳沛敏發訊息，問「不撤不散」可否成為翌日報紙的標題，陳回覆指「今日上街 不撤不散」，又把印有「不撤不散」字樣的圖片傳給黎。黎強調當時並非發出編採指示，指當時員工已決定報道的標題。

2020年5月，《蘋果日報》網上發布袁弓夷的影片。黎智英早前辯稱不知影片內容。（蘋果動新聞）

控方指出，根據黎的訊息，袁弓夷的女兒袁彌明，事前曾向黎發送其父影片的謄本。

袁弓夷製片前女兒曾向黎發送謄本

黎智英於主問時提及袁弓夷在《蘋果》拍片。控方今展示袁於2020年5月28日向黎發出的訊息，稱：「我想把給予特朗普和蓬佩奧(分別為時任美國總統和國務卿)的信件，製作成影片，著他們讓聯合國部隊在港駐守，以保護我們的年輕人。」黎稱動新聞平台總監張志偉會聯絡袁。

黎同意他向袁提供《蘋果》作為平台播放其影片，但當時不知其內容。控方展示袁的女兒袁彌明於5月29日，向黎發送的訊息，當中包括袁弓夷影片的謄本。謄本顯示，袁要求美國向中共的機構作出制裁。袁彌明亦在訊息透露，班農向特朗普播放該影片。黎承認他記錯此事。

黎稱只粗略看過內容

法官李運騰問，黎智英早前供稱不同意影片中部份內容，包括指稱有警員強姦示威者，為何黎回覆袁彌明稱，這是一封很好的信件。黎解釋他或只是粗略地看過內容。

袁弓夷影片反應好後再拍片

動新聞的張志偉後來告知黎，指袁的影片反應好，有2.7萬個讚好。袁彌明同31日發訊息告知黎，指其父計劃製作另一片，黎再安排張志偉提供協助。張其後把影片的截圖傳給黎，該版面的標題為：「袁彌明父續發炮 促美國務卿懲中共罪犯解放香港」。黎稱他當時只是粗略看過截圖。

黎辯稱其注意力集中在日常工作

黎強調他不關心影片內容，又指內容對他而言並不重要。他一般把注意力集中在日常工作，對其他事情不大敏感。法官杜麗冰和李素蘭質疑其說法，法官李素蘭指，其工作是包括如何吸引讀者，此影片正是可以吸引讀者，黎回應：「如果我不注意此事，就是不留意此事。」控方則指，黎當時發起「一人一信」運動和成立《蘋果》英文版，是要喚起國際對香港的支持，問袁的影片是否符合其目標，黎強調當時未有留意該影片。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要