產志賀毒素大腸桿菌︱常見感染源為生肉　少數病人現致命併發症

瑪嘉烈醫院懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，根據衞生署衞生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。感染後，病人會出現包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐等病徵，少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症。



瑪嘉烈醫院懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組。（資料圖片）

衞生防護中心資料指，大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。而且任何年齡人士均有可能受到感染，即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

而產志賀毒素大腸桿菌的傳播途徑主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。此外，來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。而直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。

衞生防護中心資料指，大多數大腸桿菌菌株都不會造成傷害，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。（資料圖片）

產志賀毒素大腸桿菌的潛伏期約為3至8天，一般是3至4天，主要採用支援性治療。當出現嚴重腹瀉時，患者最重要的是補充水分和電解質；如出現溶血尿毒症，有可能需要特定的支援和輸血治療。衞生防護中心表示，抗生素不應用作治療產志賀毒素大腸桿菌感染，亦有可能增加溶血性尿毒綜合症的風險。

衞生防護中心資料指出，要預防產志賀毒素大腸桿菌感染，與預防其他食物傳播疾病相似。市民須注意個人及食物衞生：

1. 處理食物時應遵從食物安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用具清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播的疾病。



2. 處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。



3. 進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70°C或以上並維持至少30秒。



4. 避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。



5. 如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。



食安中心會根據本港和日本的抽驗結果，視乎需要調整各縣進口的不同食物組別的抽驗樣本比例。（食物安全中心網頁）

而政府食安中心資料則表示，就爆發數據進行的分析發現，全球最常見的產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉，其次是農產品（蔬果）和乳製品。而且產志賀毒素大腸桿菌若污染了冷藏食物，則在冷藏的環境下仍可存活。

不過市民進食冷藏食物前，做足熱處理便能減低感染產志賀毒素大腸桿菌的風險。食安中心建議市民查看並遵從食物包裝上的烹煮或翻熱指示，以及要徹底煮熟冷藏食物以供安全食用，中心部分的溫度須達到攝氏75 度。