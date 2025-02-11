今日新聞8分鐘｜醫生染惡菌24小時內亡｜持假文件取100億美金被捕

薄扶林道落斜貨車疑收掣不及 狂撼前方停燈的士小巴釀四傷

香港仔發生涉及3車交通意外。清晨5時54分，一輛的士及一輛小巴依次序沿薄扶林道落斜往華富邨方向行駛，至薄扶林消防局對開燈位時，兩車因應交通燈狀況停紅燈。未幾，一輛貨車從後駛至直撞向小巴車尾，小巴再撞的士車尾，釀成3車意外。

馬鞍山老翁跌傷｜及時施救獲激讚 醫生黃偉彪謙稱：每個醫生都會

馬鞍山今午（10日）上演仁醫施救窩心一幕，一名77歲老翁跌倒頭破血流，幸在救護員趕抵之前，得到診所醫生黄偉彪及時治理，才不至於傷勢加劇。黃醫生過往備受街坊讚揚，他接受《香港01》訪問時，憶述伯伯頭部浴血，他收到途人求助後，帶備紗布及手套等，協助止血。對於獲得市民激讚，他謙稱：「唔係我特別好，係每個醫生都會做嘅事嚟！」

瑪嘉烈3腫瘤科醫生染產志賀毒素大腸桿菌 一人入院24小時內離世

瑪嘉烈醫院員工出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫生感染，先後在在2月4日、6日及10日出現發燒等病徵。當中一名腫瘤科醫生在2月4日出現病徵，2月6日入院接受治療，患者在2月7日離世，據悉死者30多歲；其餘二人病徵輕微，暫時未找到三人關連，院方在其中一人的糞便樣本找到產志賀毒素大腸桿菌，而死者樣本則呈陰性。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指出，一個人感染後，可經糞便排出大量病菌，吸入10至100粒已可致病。他指死者急症室求醫時已要插喉，入院24小時內死亡，他由腹瀉到離世時間非常之短，一般較少成年人在感染產志賀毒素大腸桿菌死亡，「個案係好特別好特別。」

產志賀毒素大腸桿菌拆解︱生肉為常見感染源 少數人現致命併發症

瑪嘉烈醫院懷疑出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，根據衞生署衞生防護中心資料，產志賀毒素大腸桿菌能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。感染後，病人會出現包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐等病徵，少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症。產志賀毒素大腸桿菌潛伏期、傳播途徑一文看清。

兩男女中環一銀行圖提取100億美金 職員踢爆用假文件報警共拘5人

【周二（11日）凌晨1時半更新】警方就案件回覆《香港01》指出，兩名外籍男女到上述銀行要求提取100億元美金，並非之前所述的1億元美金。

中環一間銀行職員機警，揭破有人以假文件，企圖提取高達1億美元（折合近7.8億港幣），事件中共有5名男女被捕。周一（10日）下午約5時15分，警方接獲皇后大道中29號華人行一間銀行的職員報案，指有一男一女企圖以懷疑虛假文件提款。警方經調查後，以涉嫌「行使虛假文書」，當場拘捕該兩名男女。

昂平男子玩滑翔傘墮地 一度昏迷 飛行服務隊直升機救起送院

今日（11日）中午12時36分，警方接報一名男子玩滑翔傘時突然墜落，跌在馬鞍山昂平，倒臥草地昏迷不醒。救援人員到場急救，事主其後轉醒過來，並由政府飛行服務隊直升機吊起，送到東區醫院治理。警方正調查事故成因。

青衣西路客貨車翻側 司機受傷 往荃灣方向交通一度受阻

今日（11日）上午9時52分，青衣西路171號油站對開、往荃灣方向發生交通意外。一輛客貨車失事撞欄後向右翻側，橫亘路中，40餘歲男司機受傷清醒。

女司機旺角遇警查 丟毒品落坑渠 身懷23包可卡因被捕

今日（11日）上午10時許，警方衝鋒隊在旺角山東街近甘霖街巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，截查期間女司機一度拒絕落車，其後更將一包懷疑毒品丟入路邊坑渠。警方最後在女司機身上搜出23包懷疑可卡因（俗稱可樂），隨即將該名36歲姓李本地女子拘捕。警方在李女身上和從水渠內，共檢獲約12克懷疑可卡因，市值約15,500元。

香港郵政恢復寄美國包裹 港電商戶稱美政策不斷改：幸僅停收三日

香港郵政周一（10日）宣布有鑑於美國當局已確定不向香港郵政付運美國而內載貨品的郵件加徵關稅，今（11日）起恢復接收寄往美國內載貨品的郵件。今早約十點到中環郵政總局，未見太多人寄包裹。有在港電商平台商人今往香港郵政寄包裹至美國，他表示暫停接收包裹對其公司影響頗大，公司部份客人位於美國，先前政策導致物流延遲，幸好措施僅維持約三日，未有造成訂單下降及金錢損失。

夏寶龍南下｜陳國基：對經濟金融如何配合國家發展有明確指示

港澳辦主任夏寶龍在財政預算案發布前夕南下訪港，先到落馬洲河套區參觀，之後在深圳前海座談會聽取港府今年經濟金融工作。陪同參觀的署理行政長官陳國基今日（11日）出席行政會議前提到，夏寶龍非常關心香港，對香港未來經濟或金融方面，應如何配合國家發展，盡快融入國家發展大局，有明確指示，而現場有廣東省官員，大家聽到指示後目標一致，對香港未來發展，特別對如何融入國家發展大局，以及如何充分利用北部都會區及河套地區有很大幫助。

至於如何向夏寶龍匯報港府財赤，對方有否明確指示港府滅赤，他沒正面回應，僅表示陳茂波等官員曾與夏寶龍「商討香港未來情況」，亦有向夏報告香港經濟情況。

渣打馬拉松｜4內地跑手被DQ 田總：不涉代跑 經理人錯發號碼布

渣打馬拉松2025昨日（9日）舉行，半馬拉松第一名及第二名跑手、十公里賽事全場第二名及第六名跑手，因佩戴不屬其本人的號碼布作賽，大會佩戴不屬其本人的號碼布作賽，惹起代跑疑雲。田徑總會今日（10日）表示，經進一步了解後，確定隸屬同一個經理人單位的四位跑手，並不涉及任何代跑安排，事件純粹是相關經理人領取四位跑手的號碼布後，錯誤分發號碼布，以致該四位跑手昨天出賽時佩戴了不屬於個人的號碼布。

Ed Sheeran印度街頭Busking 遭警方以「未經許可」為由掃場

英國創作歌手Ed Sheeran2月9日在印度班加羅爾（Bengaluru）街頭即興表演，吸引當地歌迷前去觀賞。即使這位國際巨星表示已獲得街頭表演的許可，但仍遭當地警方以未經許可為由，拒絕讓Ed在公共場合演出。