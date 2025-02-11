黎智英接受盤問｜控方再指黎供詞不實　黎稱無必要說謊讓自己入罪

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（11日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第40天自辯。控方質疑黎聲稱不知其撰寫的文章會被在英文版《蘋果日報》刊登，並出示其下屬張劍虹曾向他發訊息，提及有關安排。黎稱他忽略了該訊息。控方質疑黎說法，黎即強調無必要就此說謊，並稱：「你認為我會這樣做，讓自己入罪，以證明我不僅是政治犯，還是個白痴嗎？」法官有提黎不要把政治帶入法庭。



黎智英稱他不會在奖圵說謊讓自己入獄。

黎同意蘋果觀點就是黃

黎智英講及，他於涉案為壹傳媒的大股東，亦為公司的主席。控方指，若黎不是當時向公司提供貸款，公司將出現財政問題，黎稱是。他亦同意，當時帶領《蘋果日報》，但沒有控制員工的想法。控方問黎，是否認為自己言出必行，他指此事不應由他判斷，而是由他人判斷，沒有回答此問題。黎又同意《蘋果》的觀點就是「黃」，該報亦是反對派的報紙，立場「反共」。

黎認其價值觀與蘋果相同

對於前《蘋果》主筆楊清奇以「鳥籠自主」形容《蘋果》，指編採人員在籠中有一定自由，但不能超出框架。控方問，「反共」和「反對派」是否《蘋果》的「鳥籠」，黎稱他和《蘋果》有相同的價值觀，無可避免是「反共」和「反對派」，但他否認為《蘋果》設立該些價值觀。控方以「一人一信」運動為例子，若員工和黎的想法不同，黎的想法會凌駕他們，黎稱這是個別例子。

觀點不平衡不等同偏頗

控方繼而問及黎設立《蘋果》英文版，指黎曾在WhatsApp群組指英文版只需集中報道「黃」的觀點。控方問，英文版的觀點偏頗，黎否認，強調觀點不平衝不等同偏頗，又指他想帶出「黃」的觀點，即是反抗中國對香港的侵害。

控方質疑黎稱不知文章在英文版發布是謊言

黎指，案發時不知道他在《蘋果》專欄「成敗樂一笑」的文章，被翻譯成英文，並在英文版發布。控方展示張劍虹的訊息，提及會把黎專欄的文章翻譯後，在英文版發布。黎稱他當時忽略該訊息，控方質疑其說法，黎強調沒有理由為此在庭上說謊，相反在法庭說謊是違法，並稱：「你認為我會這樣做，讓自己入罪，以證明我不僅是政治犯，還是個白痴嗎？」

官著黎不要把政治帶入法庭

法官杜麗冰聽罷，重申黎不是政治犯，他是被檢控刑事罪行。黎稱他和杜官的看法不同。杜官謂：「你的想法可能與我相同，也可能不同，但這是事實，亦是現實情況。」杜官最後指，審訊與政治無關，若黎想把政治帶入法庭，將不會被允許這樣做。黎回應：「I see(原來如此)。」

黎認為美高官訂閱蘋果可作保護

此外，黎在傳給助手Mark Simon的訊息稱，若時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和參議員魯比奧(現為國務卿)訂閱英文版，會是對《蘋果》的政治保護。黎另一訊息又稱，蓬佩奧助手Mary Kissel、前副國防部長Paul Wolfowitz、退役上將Jack Keane和前駐港總領事郭明瀚等人，可以就聯絡政要訂閱英文版，提供協助。訊息又指：「Paul是Barr的好友，若Barr訂閱(英文版)，對我們有利。」

黎指政府對蘋果不友善

法官李素蘭問，為何《蘋果》需要保護，黎解釋作為反對派的報紙，政府對《蘋果》並不友善。他又指，訊息中所提到的「Barr」，是當時的美國司法部部長。但黎想美國政要訂閱英文版一事，最終沒有成事。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要