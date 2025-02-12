Cityline否認NJZ門票銷售出錯：半數無選正確日子　方保僑感不解

改名為「NJZ」的韓國人氣女團NewJeans，於3月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon，不過，近日有歌迷在社交平台投訴，購票網站Cityline系統出現問題，門票日子出錯。Cityline今日（12日）再回應事件，重申無發現任何系統異常運作的跡象，購買紀錄與用戶的門票選擇完全一致，更指50%的個案中用戶從未曾嘗試選擇23日的門票。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑質疑Cityline系統有bug（漏洞），對Cityline指「50％個案中用戶從未嘗試選擇23日的門票」感不解，形容是「自己查自己冇意思」。



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Cityline指，在收到客戶查詢後，已成立專案小組跟進事件，並在今日中午就所有收到的個案完成調查，個案存在以下情況：

50％個案中用戶從未嘗試選擇23日的門票；



20％個案中用戶是機械人或使用非官方授權之程式嘗試直接購買；



15％個案中用戶曾嘗試選擇不同日期的門票，但最終選擇了23日以外的日期，並在其後的步驟作出確認，然後完成交易；



5％個案中用戶曾使用多個瀏覽器頁面，部分頁面曾選擇了23日的門票，但因超時而未能完成交易。用戶最終於未超時的頁面選擇了23日以外的門票，並在其後的步驟作出確認，然後完成交易。



Cityline今日（12日）發出的事件調查結果全文。（Cityline FB)

部份個案非官方授權程式買飛 Cityline：已向警方備案

Cityline指，按照內部指引展開調查，技術人員按照個案提供的詳細用戶資料及交易編號等，逐一翻查系統日誌中的用戶軌跡及行動記錄，再參考相關交易記錄中的詳細步驟作分析。結果顯示，沒有發現任何系統異常運作的跡象，購買紀錄與用戶作出的門票選擇完全一致。

Cityline更表示，因發現部分個案中用戶是機械人或使用非官方授權之程式嘗試直接購買，已向警方備案。

方保僑質疑系統有bug：𠵱家唔係一個半個人買錯

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑質疑Cityline系統有bug（漏洞），認爲系統的編程可能出錯，「𠵱家唔係一個半個人買錯喎。」他亦對Cityline指「50％個案中用戶從未嘗試選擇23日的門票」感不解，更指Cityline「自己查自己冇意思」。他認爲Cityline應推出換票機制，但現時苦主只能向消委會求助，並沒有其他機構可提供協助。