亞冬運冰球港隊受襲後返港　隊長梁建邦：不希望事件影響冰球觀感

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）香港男子冰球隊周日（9日）在小組賽對土庫曼賽後握手時，有港隊球員被對手扯頭盔及揮拳襲擊，4名土庫曼隊員被罰即時停賽。香港冰球隊隊員今日（13日）從哈爾濱返抵香港，港隊教練、隊長及中國香港冰球總會主席陳恩永在機場簡單交代事件及總結今次賽事。

陳恩永感謝港人對冰球隊支持，對於受襲事件，陳恩永讚揚港隊表現出克制的專業精神。隊長梁建邦稱，今次事件罕見，不希望事件影響外界對冰球觀感。



第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）香港男子冰球隊2月9日在小組賽對土庫曼，有土庫曼球員向港隊球員揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）香港男子冰球隊2月9日在小組賽對土庫曼，有土庫曼球員向港隊球員揮拳，頭盔飛脫。（央視截圖）

中國香港冰球總會主席陳恩永與一眾港隊成員乘坐的班機於下午約1時降落，隨後一行人落機在機場會見傳媒。其中主席陳恩永表示，感謝香港市民支持冰球隊，由於事發後球隊仍在當地積極備戰，所以未有對事件逐一回應。

他指事件發生後，已與主教練於賽後向國際冰聯作出正式投訴，團長霍啟剛亦作出相關諮詢及要求檢討事件，暫時已告一段落。他重申，今次比賽中港冰球隊充份表現專業水平，亦有專業克制的運動員精神，再次對他們嘉許。

今次比賽讓他們上了寶貴一課，部份陣中球員為學生，亦有在職人士，他們都犧牲時間積極備戰，對於半總決賽面對專業球隊而敗戰，「我都係收貨」，再次欣賞中國香港冰球男子隊的整體成績。

中國香港冰球隊隊長梁健邦則表示，所有涉及遇襲的球員已康復沒大礙，當時傷患不算嚴重，所以他們繼續在接着的比賽落場，感謝當地的醫療團隊。他作為隊長亦很欣賞隊員今次的表現克制，沒有人希望發生今次事件，但所有人都能保持冷靜。他稱，參加這些大型比賽，「目標當然係想贏每一場波」，但亦要學習如何在世界舞台發揮一直以來辛苦學習的技術和策略。

梁健邦強調，其實冰球運動的確會時有肢體碰撞，但今次事件好罕見，尤其是於賽後握手時發生，「國際比賽好少會打架，就算比賽期間都好少」，所以是很特殊事件，不希望影響大家對冰球的觀感。

土庫曼4名球員即時停賽 霍啟剛歡迎

港協暨奧委會周一下午接獲通知，國際冰球總會判處4名土庫曼冰球球員即時停賽。港隊代表團團長霍啟剛表示，他親自向相關單位交涉，要求作出紀律懲處。他歡迎國際冰總決定，形容是迅速回應和公平處理。

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賽後握手環節 港隊球員被扯頭盔倒地

港隊周日於男子冰球小組賽C組賽事中以5比1贏土庫曼隊，賽後身穿白衣的港隊球員與綠衣的土庫曼球員握手。港隊4號球員突然被人拉着頭盔，他向前倒地。接着有人拿着頭盔向冰面揮動，穿黑白間條上衣的球證坐在地上，抱着一名港隊球員。

土庫曼隊25號球員推撞多名港隊球員，再有另一名土庫曼球員向港隊16號球員揮拳，他隨即倒地、頭盔飛脫。之後再有兩名港隊球員被拉跌，多名綠衫球員圍着，有人揮拳，亦有人揮動冰球棍。

▼逐格睇 2月9日香港冰球代表隊與土庫曼隊衝突▼



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