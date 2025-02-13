哪吒之魔童鬧海｜哪吒2內地票房勢破百億人民幣　2.27香港上映

內地賀歲動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）贏盡一眾真人電影，票房迄今已破97億人民幣，打進全球電影史票房榜頭20位，成為票房榜內唯一一部非荷里活電影，而這套火熱電影《哪吒2》將於2月27日香港上映。



上集創下50億紀錄，今集更是勢不可擋。（《哪吒之魔童鬧海》劇照）

截至今日（13日），《哪吒2》的內地票房是97.89億人民幣，兌換成美金約13.39億。該動畫電影創下多個內地票房紀錄，為目前唯一一套進佔全球影史票房榜頭20位的非荷里活電影。電影由餃子執導，可可豆動畫及光綫彩條屋影業出品，是2019年上映獲得50億票房奇迹《哪吒之魔童降世》（《哪吒1》）原班人馬的延續作品。

電影延續《哪吒1》的喜劇風格，角色數量是《哪吒1》的三倍，特效鏡頭數量超越《哪吒1》的全片鏡頭總數。有院線昨（12日）向《香港01》透露《哪吒2》將於2月27日香港上映。